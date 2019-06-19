【復仇者聯盟4】羅拔唐尼欽點接班人冇蜘蛛俠份？　網民反應兩極

《復仇者聯盟4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）4月上映後，在全球掀起了超級英雄熱潮，當中最令大家不捨的相信就是這次在戲中犧牲自己生命，陪了大家多年的英雄。 飾演「鐵甲奇俠」的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）在全球擁有大量粉絲，他的離開令不少影迷在戲院哭成淚人，大家都極期待到底誰會接棒演出「鐵甲奇俠」？最近，羅拔唐尼出席活動時，就直接欽點了他心目中的接班人。

羅拔唐尼飾演的「鐵甲奇俠」深入民心，要選一個稱職的接班人絕對不易。（Robert Downey Jr./ IG相片）

羅拔唐尼最近出席公開活動時，再度確認自己的角色已經於MCU死亡，表明自己不會再在Ｍarvel電影中出演「鐵甲奇俠」。其實，大家一直都有猜測誰是「鐵甲奇俠」的接班人，當中呼聲最高的很可能就是與「鐵甲奇俠」有濃濃父子情的「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）。事關自從在《蜘蛛俠：強勢回歸》中，「鐵甲奇俠」就似當「蜘蛛俠」是兒子般看待，又為他製造戰衣等。其中在《復仇者聯盟4 : 終局之戰》，「鐵甲奇俠」看着「蜘蛛俠」的相片時，觀眾都感到有點鼻酸，完全看得出二人的情感是與別不同的。

要數做「鐵甲奇俠」接班人的角色，大家一定會想起「蜘蛛俠」吧！（劇照）

欽點「Ironheart」接棒

但據外媒報道，近日羅拔唐尼就公開點名，「鐵甲奇俠已經離開大家，我希望『Ironheart』能夠成為鐵甲奇俠的繼承者，讓這個角色進入Ｍarvel電影宇宙。」對於羅拔唐尼欽點這位「Ironheart」接棒，大家都可能會很好奇，到底誰是「Ironheart」？

羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）最近就公開點名，想「Ironheart」接棒做新一代鐵甲奇俠。（視覺中國）

Ironheart曾與變形俠醫、美國隊長、雷神組隊

其實在原著漫畫中，Ironheart原名是Riri Williams，她是一名15歲工程系學生。由於5歲時以被評為天才，所以她得到麻省理工學院破格取錄。另外，她因獨自創造出類似鐵甲奇俠的戰服，而得到Tony Stark睇中。於是他就邀請與Riri Williams見面，並支持她成為超級英雄。

「Ironheart」在漫畫中被稱為天才級的發明家兼工程師，在漫畫《The Ultimates》，她與變形俠醫、霹靂火、美國隊長、第一代蟻俠、雷神、蜘蛛俠及女蜘蛛俠等隊友一起合作，成為復仇者聯盟現代化後的新團體。而「Ironheart」在漫畫中，也是接棒成為了第二代「鐵甲奇俠」。

+ 6 + 5 + 4

不少網友聽到羅拔唐尼的表態後，都大讚由全新女超級英雄「Ironheart」繼承是一個很不錯的發展，因為影迷們指出「鐵甲奇俠」這角色太深入民心，如果找來男性演員出演「鐵甲奇俠」，新版很容易被比下去。但也有影迷表示失望，因為羅拔唐尼竟然不是點名由「蜘蛛俠」或者由女兒Morgan Stark接棒。雖然未知羅拔唐尼是否有內幕消息，但其實早在2018年，已經有傳Marvel有意開拍女版鐵甲奇俠「Ironheart」，就連劇本都已經寫好。