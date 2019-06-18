【獵狐行動】梁朝偉演繹真實案件　冇引渡條例照捉逃犯惹中美爭議

過去兩個星期，過百萬香港人走上街頭，反對政府修改《逃犯條例》，主要是因為民眾擔心條例修改以後，香港人有可能因為各種原因而被引渡到中國審判。 由梁朝偉主演的電影《獵狐行動》（Foc Hunt），講述中國政府公安部在2014年開始展開的「獵狐行動」，旨在尋找並遣返逃往國外的中國人，在一些並未簽署引渡條約的國家中緝捕逃犯，電影由真實事件改編而成。

由梁朝偉主演的電影《獵狐行動》（Foc Hunt），由真實事件改編。（視覺中國）

根據外國媒體《Variety》報導，電影《獵狐行動》（Foc Hunt）由真人真事改編，導演兼編劇張立嘉，演員有梁朝偉、段奕宏等主演，講述中國政府從2014年展開的「獵狐行動」，從一些並未簽署引渡條約的國家中緝捕逃犯並將其遣返回國接受審判，作品就是改編自這個全球性的追捕行動。行動由中國公安部獵狐專項行動小組，主要跨境追捕被列入國際「紅色通報」（Red Notice）名單的金融犯罪嫌疑人。

《獵狐行動》在上月尾，舉辦開機發佈會。（視覺中國）

電影以「獵狐行動」的成效和真實故事為背景，用了三年時間採訪、創作，內容將會以經偵查警察和獵狐隊員的故事為主，早前出席《獵狐行動》的開機發佈會時，梁朝偉就表示希望在這部戲，了解更多關於海外逃犯跟商業罪犯，自己也非常期待開拍電影。

《獵狐行動》（Foc Hunt）導演兼編劇是張立嘉，由影帝梁朝偉以及段奕宏等主演。（視覺中國）

「獵狐行動」追捕逃亡到境外涉嫌貪腐的中國人

據知，2014年開始展開的「獵狐行動」是由中華人民共和國公安部部署執行，追捕逃亡到境外（包括香港、澳門）的中共反貪官的專項行動。該行動的主旨是要尋找那些為了避免受到貪腐指控，逃至國外的中國人。「獵狐」意思是「逮捕狐狸」，將中共貪官比喻成狡猾的狐狸。

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行動逮捕並遣返4300幾位逃犯

據中國公安部副總警監孟慶豐指出，自2014年開始，透過「獵狐行動」已經在超過 120個國家與地區，逮捕並遣返了4,300幾位涉嫌貪腐的逃犯，搜獲的非法資金超過170億人民幣。行動亦發現，美國、加拿大﹑澳洲，這些沒有與中國簽署引渡條約的國家，均是這些逃犯的首選。行動中更需要藉由國際刑警組織的條約，將犯人帶回中國接受審判。

電影改編自「獵狐行動」，是中國政府公安部在2014年開始展開的行動，旨在尋找並遣返逃往國外的中國人，在一些並未簽署引渡條約的國家中緝捕逃犯。（視覺中國）

獵狐​行動惹起外國爭議

但近年來，行動也曾引起美國政府關注，美國政府亦曾發表聲明，指中國官員在當地執法前，必須事先知會美國，美國方面甚至曾警告中國停止特工在美進行「獵狐行動」。

中國在國際打擊犯罪這事件也惹起爭議。上年中國政府逮捕了國際刑警組織前負責人孟宏偉，並指控他濫用權力和賄賂。這事件引發了國際關注，因為生活在法國的孟宏偉，是在一個看似常規的北京之行時失踪。他的妻子留在法國，報案指丈夫失蹤，更辯稱這些指控是出於政治動機。

更多電影《獵狐行動》開機發佈會相片：

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今年正好是中華人民共和國成立70週年，據外媒報導，相信這部電影符合在這個週年紀念日，提供愛國電影的政策，預計該片集中在經濟犯罪的案件，《獵狐行動》將由《給野獸獻花》、《機器之血》的導演張立嘉執導，會在法國巴黎、中國北京、上海以及東南亞地區取景。