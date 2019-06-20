【復仇者聯盟4】Marvel Studios總裁確認　新增畫面下周重新上映

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）自4月全球上映以來，全球累計票房高達27億4,400萬美元，距離全球電影票房冠軍《阿凡達》（Avatar）只差約4,300萬美元。隨著同屬Marvel電影宇宙的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）及《反斗奇兵4》（Toy Story 4）的夾擊，相信《復仇者聯盟4》的票房會慢慢回落。有見及此，Marvel Studios總裁Kevin Feige日前宣布《復仇者聯盟4》下周將在北美地區重新上映，並指出會加入新畫面。

《復仇者聯盟4》上映至今，全球累計票房高達27億4,400萬美元。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

Marvel Studios總裁Kevin Feige日前在倫敦出席《蜘蛛俠：決戰千里》宣傳活動時確認《復仇者聯盟4》預計會在下周重新上映，並且在電影片尾片段新增新畫面。這意味著正片故事將沒有任何改動。Kevin Feige接受外國傳媒訪問時再次確認有關消息，並確認《復仇者聯盟4》將於6月28日重新上映。他指出原本故事並沒有任何改動，但在片尾片段則會充滿驚喜。

重溫《復仇者聯盟4》精彩時刻

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目前全球最高電影票房仍是《阿凡達》，全球票房達27億8,700萬美元，《復4》跟它差距4,000萬美元左右。（《阿凡達》劇照）

總裁Kevin Feige指出這不是一個加長版，但將有一個新版本重新上映，並在電影結束時新增的片段將會出現。「如果你留下來，在片尾片段後，會有刪減場景、少量致敬畫面及一些驚喜。這將在下週末上映。」雖然新版《復仇者聯盟4》將在下周重新上映，但究竟有多少新增畫面及片長仍然是未知之數。就特別版上映事宜，《香港01》有詢問過香港發行，暫未有相關安排，而台灣則同步6月28日重新上映。