【復仇者聯盟4】宣傳時無爆雷　蜘蛛俠：自己都唔敢相信成功保密

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）以及「變型俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）是Marvel兩大劇透王，他們最出名的可能不是其超能力，反而是他們爆響口的事跡。 最近湯賀蘭接受訪問時都話回想起來，連自己都不敢相信成功守口如瓶，更細數其實早就知道很多關鍵戲份，所以最終能保密而感到很驕傲。

Marvel兩大劇透王，毫無疑問一定是「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）以及「變型俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）。（GettyImages）

當中湯賀蘭更是極度危險人物，但這次他在《復仇者聯盟：終局之戰》宣傳時，竟然都沒有講錯說話，也沒有透露過任何重要劇情。最近他接受訪問時都話連自己都不敢相信在整個宣傳期間，他都能成功保密，為此感到很驕傲。

對於這次在宣傳電影《復仇者聯盟4：終局之戰》時，沒有爆雷，連Tom Holland自己都話好驚訝。（影片截圖）

出名口疏的「蜘蛛俠」湯賀蘭，曾經試過多次爆響口劇透電影的重要細節，為此Marvel也不遺餘力，當時拍《復仇者聯盟：終局之戰》時，並沒有給湯賀蘭一個完整的劇本，也沒有讓他知道結局是如何，甚至沒有讓他知道片尾那場戲其實是葬禮而是告訴他是在拍婚禮。但其實拍攝期間，根本很難避免要讓湯賀蘭知道某些情節，才能好好完成拍攝。

最近他接受訪問時都話連自己都不敢相信成功保密，因為自己其實都知道很多關鍵的戲份。（Tom Holland/IG相片）

這次「蜘蛛俠」乖乖地沒有說溜嘴，最近他接受《Pinkvilla》訪問時就表示，對自己這次的表現很滿意，因為他其實早就知道很多《復仇者聯盟4》的關鍵劇情，更很驚訝自己宣傳時都沒有爆雷。

+ 4 + 3 + 2

「蜘蛛俠」舉例說他知道「鐵甲奇俠」最後會死，那是在比葬禮更早之前就拍下的，「我知道大家會回歸，參加最終大戰、也知道美國隊長會拿起雷神之鎚等等，就像這些劇情內容，我一直都知道的。我自己也感到很震驚，我居然完全沒有劇透，我真的不知道自己是怎麼成功保守秘密走過來的。我很驕傲也很自豪，自己成功守住了秘密，因為這些都是《復仇者聯盟4》電影中的最重要和最驚喜的幾幕。」