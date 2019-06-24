【反斗奇兵4 Toy Story 4】胡迪重遇舊愛　牧羊女Bo Peep催淚回歸

在美國動畫片中擁有至高無上經典地位的《反斗奇兵》系列，前三集已經為故事做了完美收場，胡迪、巴斯光年等玩具們與長大的小主人安仔告別，被轉送給了小女孩寶妮，讓不少觀眾感動落淚。 事隔九年，彼思（Pixar）又再推出第四集，全球影迷都好奇，到底會是延續經典還是狗尾續貂？

《反斗奇兵4》描述寶妮用叉子做了一個小玩具，叫做「小叉」，是她目前的最愛，但小叉卻試圖逃離寶妮的家，不願意再當玩具，就在胡迪一行人隨著寶妮一家踏上公路旅行中，小叉成功逃離，逼得胡迪不得不跳車將他找回。

當胡迪和小叉開始展開一段迷失的旅途，胡迪卻在一間骨董店裡與曾經的舊愛牧羊女「寶貝」（Bo Peep）重逢，並引發一連串新的麻煩。

感覺上，編導不過用新的角色套入舊的公式，但彼思拍續集大都不太會失手，也願花時間將劇本改到完美，因此《反斗奇兵4》應該不至於讓影迷失望，且又會再被催出感動的淚水。

「胡迪」湯漢斯、「巴斯光年」提姆艾倫、女牛仔娃娃「翠絲」瓊安庫薩克等演員重新歸隊配音，駕輕就熟，本集新生力軍中最受到矚目的奇洛李維斯，為新玩偶卡蹦公爵獻聲，展現驚人的喜劇才華，絕對令人拍手叫絕，增色不少。

《反斗奇兵4》將於7月11日在上映，搶先欣賞精彩劇照（按圖放大）▼

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