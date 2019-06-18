【反斗奇兵4】前作原劇本曝光　竟然玩到咁盡有「玩具」喪命

《反斗奇兵4》（Toy Story 4）尚有不足一個月便正式上映，早前評論網站爛番茄（Rotten Tomatoes）給出100%好評；然而在宣布籌備《反斗奇兵4》時，曾惹人質疑其製作的必要性，皆因當時不少人認為《反斗奇兵3》（Toy Story 3）已為這系列畫上完美句號。可是，原來當初《反斗奇兵3》的結局並非如此，而且竟然還有公仔會「喪命」。

巴斯光年原本會在《反斗奇兵3》中喪命；胡迪及翠絲拯救任務失敗。（《反斗奇兵3》劇照）

首部《反斗奇兵》（Toy Story）在1995年上映，並由彼思（Pixar）與迪士尼聯合製造。4年後的《反斗奇兵續集》（Toy Story 2）仍然由這兩間公司聯合製作。可是《反斗奇兵3》卻要在《反斗奇兵續集》11年後才正式上映。當時兩公司就合作上出現意見分歧。在《反斗奇兵3》籌備初期，迪士尼曾計劃摒棄彼思，改用自家動畫工作室Circle 7 Animation。當時迪士尼計劃在2006年開始籌備《反斗奇兵3》，並在2008年上映，而《非常外父揀女婿》（Meet the Parents）編劇Jim Herzfeld負責為《反斗奇兵3》撰寫劇本。

由於巴斯光年突然失靈，安仔媽媽把巴斯光年送到台灣維修。（《反斗奇兵3》劇照）

原本《反斗奇兵3》的主要劇情圍繞巴斯光年失靈，而安仔（Andy）的媽媽把他送到台灣修復。其他公仔在網上得知，其他地方的巴斯光年玩具都出現問題，廠商宣布回收並銷毀該批產品。胡迪及其他公仔知道消息後，立刻趕去台灣，在巴斯光年被銷毀前拯救他。拯救巴斯光年小隊包括胡迪、翠絲、紅心、薯蛋頭先生、抱抱龍、火腿及彈弓狗。這劇情基本上跟《反斗奇兵2》相同，只是今次的主角把胡迪換成巴斯光年。

《反斗奇兵3》上映的版本當時仍相當催淚，見到安仔送走胡迪及其他玩具時，不少觀眾都落淚。（《反斗奇兵3》劇照）

除此之外，Circle 7 Animation版的《反斗奇兵3》還包含了巴斯光年死亡的故事線。雖然未知道巴斯光年死亡的原因，然而從《反斗奇兵3》概念圖可以見到，胡迪及其他拯救小隊成員圍著巴斯光年的屍體，眾人欲哭無淚。然而迪士尼又如何忍心讓小朋友流淚。據了解，巴斯光年被放在臨時手術台上，而火腿從網上搜尋資料，尋找如何修復巴斯光年的方法。

據Jim Martin表示，原本巴斯光年是會死的。（Jim Martin 網上圖片）

大家又不用害怕死去巴斯光年，畢竟《反斗奇兵》系列是走小朋友路線。因為從其他的概念圖可以見到，巴斯光年最終會復活過來，而且還有其他太空同伴出現。未知影迷會否接受這個版本呢？無論如何，這個版本隨著迪士尼與彼思再次合作後而消失。因為Circle 7 Animation在2006年宣布結業，結束只有兩年的運作。

Jim Martin《反斗奇兵3》概念圖