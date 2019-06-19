【反斗奇兵4】爛番茄100%極好評！　催淚程度隨時「失禁式」爆喊

備受期待的彼思經典系列最新續集《反斗奇兵4》（Toy Story 4）將於7月11號正式上映，先前首波試映評價已獲得極高肯定，在爛番茄網站更奪下100%新鮮度高分好評。雖然不少粉絲認為這個系列在《反斗奇兵3》已經畫下了完美的句號，但即將上映的《反斗奇兵4》現在看來非常有機會成為被相提並論甚至超越前作的又一佳作。

《反斗奇兵4》於於爛番茄網站獲得新鮮度100%的好評。（爛番茄網站截圖）

《反斗奇兵4》媒體評價正式解禁後，這部經典動畫系列續集在爛番茄網站上目前公開評分的78位影評人中，獲得100%新鮮度的一致讚賞。如同系列多年下來的三部前作一樣，都在這個網站上獲得了極高的評價。

即睇前三集《反斗奇兵》爛番茄評分▼

《反斗奇兵4》是系列最幽默的一部，也是最動人的一部

《反斗奇兵4》在初步觀眾與媒體評價解禁之後就早已獲得了許多相當正面的讚賞。像是CinemaBlend網站就為本片給出了4.5/5的高評價，並表示：

我從來不知道我會需要這部續集，但卻很有可能是《反斗奇兵》系列中最棒一部。

其他觀眾也將《反斗奇兵4》形容為系列中最爆笑的一部，並且直攻彼思近年來最擅長的暖心領域，絕對會讓觀眾痛哭流涕。

許多演員都表示過《反斗奇兵4》將是一部十分動人的電影。（《反斗奇兵4》劇照）

目前看來《反斗奇兵4》這部闔家觀賞的電影絕對能夠滿足不少觀眾。對於看着這系列長大的觀眾來說，這也將會是另一個大結局。

雖然《反斗奇兵3》已經為安仔以及玩具們的三部曲故事畫下了一個句號，並將陪伴他長大的玩具們交給了寶妮（Bonnie），但《反斗奇兵4》將會揭露玩具們帶來的更多笑料，以及他們即將學習的課題。不久之前本片配音的老班底Tim Allen或是湯漢斯（Tom Hanks）都曾經透露過《反斗奇兵4》將會是一部非常感人的作品。

即刻重溫《反斗奇兵3》精彩場面▼

+ 4 + 3 + 2

《反斗奇兵4》劇情：老夥伴新朋友們的冒險

粉絲們在《反斗奇兵4》幾乎能夠看到所有來自三部曲的玩具們再度回歸，包含在《反斗奇兵3》中缺席的寶貝（Bo Peep，台譯「牧羊女」）。在玩具們與寶妮一同展開旅行的過程中，她所製作的手工玩具「小叉」（Forky）卻逃走了，胡迪（Woody）必須把他找回來。在他試圖回到寶妮身邊的冒險中，他遇到了許多全新的玩具，包含了邪惡的嘉比嘉比（Gabby Gabby），加拿大特技表演者勁爆公爵（Duke Caboom），以及嘉年華絨毛玩具阿得（Ducky）以及賓尼（Bunny）。

胡迪、寶貝與勁爆公爵。（《反斗奇兵4》劇照）

「殺神」奇洛李維斯跨界加盟

其中勁爆公爵是由在最近主演了《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）以及Netflix浪漫喜劇《可能還愛你》（Always Be My Maybe）的奇洛李維斯（Keanu Reeves）負責配音。至於Keegan-Michael Key以及佐敦比爾（Jordan Peele）則為阿得以及賓尼配音，為本片帶來了許多笑料。而邪惡娃娃嘉比嘉比則找來了《Good Girls》的Christina Hendricks配音。

粵語配音版中，阿得與賓尼分別由Donald與少爺占聲演。（《反斗奇兵4》劇照）

在彼思最近幾年連續推出了好幾部經典作品的續集之後，《反斗奇兵4》據傳將會成為他們近年來的最後一部續集作品，在本片之後彼思將會更加專注在全新原創電影的發展上，而緊接在《反斗奇兵4》之後的就是由湯賀蘭（Tom Holland）以及基斯柏特（Chris Pratt）配音演出的《Onward》。

《反斗奇兵4》將於7月11日在上映，搶先欣賞精彩劇照▼

+ 8 + 7 + 6

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