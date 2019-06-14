【反斗奇兵4】公布粵語版班底　張衛健劉青雲仲有新拍檔

迪士尼彼思電影《反斗奇兵4》（Toy Story 4）7月中就會正式上映，以《反斗奇兵4》超越同樣擁有超高評價的《反斗奇兵3》（Toy Story 3）並不是易事，今次《反斗奇兵4》獲得美國著名影評網站「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）100%滿分，口碑爆棚！實屬暑假必睇動畫之一！

《反斗奇兵4》獲得「爛蕃茄」100%滿分！（網上截圖）

今日Walt Disney Studios官方Facebook專頁釋出一段影片，為《反斗奇兵4》的粵語版宣傳造勢，然而配音的明星陣容令人眼前一亮，一句劉青雲的「你好！呢到喺外太空打俾你，太空戰士，一飛衝天！」加埋張衛健的「無見9年喇！有冇掛住我哋啊？」就知道胡迪和巴斯光年真係原聲返嚟喇！

張衛健和劉青雲真係返嚟配音喇！（《反斗奇兵4》劇照）

由《反斗奇兵2》開始，胡迪和巴斯光年皆由張衛健和劉青雲配音，今次亦不例外，再次請來兩位，而除了他們之外，更加入了Love You Boyz（ILUB）的少爺占和Donald為兩個新角色Bunny以及Ducky配音，加上還有人氣女歌手謝安琪（Kay）為牧羊女寶貝配音，配音陣容滲住一陣好玩又搞笑的味道，十分期待更多更貼地又出色的對白！



不過上一集為翠絲一角配音的容祖兒，雖然預告已見有翠絲蹤影，但據知Joey就未有參與配音，而目前只公布了由謝安琪（Kay）為牧羊女寶貝配音，雖然兩個角色無衝突，但看來兩位天后今次未有機會同場合作。

《反斗奇兵4》宣傳片及劇照

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即聽《反斗奇兵4》配音班底原聲