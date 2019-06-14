【追龍II】十大講唔出名的晶女郎　港產女星買少見少

王晶執導的《追龍II：賊王》近日上映，電影齊集梁家輝、古天樂、任達華及林家棟四大影帝，固然夠號召力，但除了好戲之人外，養眼的晶女郎亦是一大亮點。 王導掌鏡下的美女，多到數埋腳指都不夠，邱淑貞、朱茵等女神級人物不用多作介紹，而以下10位知名度較低的晶女郎，相信各位影迷連名都未必講得出，而她們都有一個共通點──身高至少有1.65米。

胡然（《賭城風雲》系列、《追龍》）

算得上講唔出名但最熟口面的一位，胡然早於2010年便成為晶女郎，出演劇集《大唐雙龍傳之長生訣》，後來轉戰大銀幕，演過的電影絕大部份都跟王晶有關，仲參加過香港電影金像獎。

+ 8 + 7 + 6

童菲（《賭城風雲》系列、《大上海》）

曾經是最得寵的晶女郎，2010年簽約王晶旗下的影王朝，自此備受力捧，連續於多部王晶執導的作品出演女主角，但童菲於2015年與影王朝解約，二人自此各行各路。

+ 3 + 2

徐冬冬（《追龍》、《大嫂》）

近年人氣最高的晶女郎，由《偷天特務》開始，到《大嫂》擔正當女主角，徐冬冬深得王晶重用，火辣身材更獲封為「中國第一美胸」，不過她去年與尹子維公開戀情，未知會否影響其晶女郎地位

+ 6 + 5 + 4

楊嘉雯（《賭聖3無名小子》、《精裝追女仔2004》）

這個名字對大家來說比較陌生，但講起「范姜明月」的話，應該就會有點印象。這位奇女子於香港土生土長，擁有法國及越南血統，外形不俗，但她偏偏要走艷星路線，仲自資拍三級片，反而當起晶女郎時，演出的都是合家歡電影。

+ 6 + 5 + 4

甄琪（《唐伯虎點秋香2019》）

去年王晶翻拍《唐伯虎點秋香》，雖然周星爺冇份，但鄭佩佩、苑瓊丹及陳百祥等舊班底都有回歸，女主角秋香就由甄琪飾演，聽到未聽過？唔出奇，這位晶女郎所拍的《寶貝當家》、《降魔傳》，相信冇幾多香港觀眾睇過。

+ 4 + 3 + 2

雲千千（《唐伯虎點秋香2019》、《追龍II：賊王》）

雲千千獲王晶相中，於新版《唐伯虎點秋香》中飾演「東香」一角，跟大部分晶女郎一爆，她跟王導亦傳過緋聞，早前二人更疑似被拍得於北京某公寓過夜，王導得悉後立即在微博澄清。

+ 5 + 4 + 3

張虹一（《追龍》、《賭城風雲3》）

2015年獲王晶相中於《賭城風雲3》飾演劉德華的美女助理，獲封為晶女郎，之後亦參演了第一集《追龍》。張虹一本來是歌手出身，憑著性感外形是成為媒體焦點，相傳攝影棚的工作人員看到她都會流鼻血。

+ 2

鞏新亮（《嫁個一百分的男人》）

2008年參演馮小剛執導的《非誠勿擾》而被封為「馮女郎」，之後拍攝《嫁個100分男人》，雖然每次演出戲份不算多，但因外形出眾而相當搶鏡，最近更當上女主角。

+ 6 + 5 + 4

唐一菲（《未來警察》）

2003年出道的唐一菲只當過一次晶女郎，演出電影《未來警察》，戲份不多大家不認得她實屬正常。而且唐一菲的私生活比事業似乎更精彩，年前她被指介入姚晨與凌瀟肅，後來她更由「小三」變正室，下嫁男方並肓有兩子。

+ 5 + 4 + 3

文凱玲（《追龍II：賊王》、《賭城風雲2》）

港姐出身的文凱玲，可算是最不起眼但產量算多的晶女郎，由王晶任編劇的《唐伯虎衝上雲霄》開始，演了幾部王導的作品，但都是行行企企的小角色，不過長拍長有，或許有日可以演上女主角。