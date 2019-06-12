被遺忘的港產片性感女神　陳雅倫《危情》裸露演出成經典

TVB節目《流行經典50年》日前播出新一集，請來久久未在電視台露面的陳雅倫，現年53歲的她外貌與身材皆保養得宜，獲封為「逆齡女神」。

陳雅倫於80年代中參加歌唱比賽入行，並開始演出電影，但多年來都沒大紅大紫，在90年代港產情色片盛行之際，放手一脫全裸拍攝三級片《危情》，終於拍出代表作

陳雅倫在《危情》中的裸露演出成為經典。（電影截圖）

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《危情》於1993年上映，由盧堅執導及編劇，陳雅倫飾演學警Ellen，遭助教陷害而被革職，後來獲教官重新招攬任臥底，調查與多項謀殺及毒品罪有關的富商福田（王敏德飾）。美艷的Ellen用上美人計來迷倒福田，仲登堂入室住進對方家中，雖然她發現福田確實有不可告人的秘密，但又難抵其熱烈追求，二人終於走在一起。一夜纏綿過後，福田卻露出真面目，原來他早已發現Ellen的臥底身分，一心讓她愛上自己，得到肉體滿足後才毒殺Ellen。

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當年陳雅倫正值半紅不黑，入行多年沒一部代表作，觀眾只記得她是個性感美麗的花瓶，終於她決定放手一搏，除了全裸演出《危情》外，亦推出成人寫真集。雖然一脫未有令她大紅大紫，但至少為自己打造性感女神的形象，至今仍叫影迷津津樂道。

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而電影本身質素不差，尤其鏡頭處理，情慾場面拍得唯美，沒有下流的感覺，劇情方面亦算緊湊，男主角王敏德靚仔有型，可惜演技太差，未能演繹角色的變態陰暗面，只見他在擠眉弄眼，更像搞笑。