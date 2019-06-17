《特警新人類》上映20周年　混血女神王淑美曾往荷里活發展

1999年上映的《特警新人類》，集合當時人紅最高的年輕演員，包括謝霆鋒、馮德倫、李燦森及吳彥祖，如今四人在影壇都已獨當一面。相比之下，電影中的女角較為失色，但相信觀眾都會記得，與馮德倫及吳彥祖陷入三角戀的混血美女──王淑美，原來她拍過兩部港產片後便赴美發展，現已身為兩子之母，事業與家庭兩得意。

王淑美《特警新人類》出場時相當驚艷。（電影劇照）

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現年40歲的王淑美在澳洲出生，入行前當過模特兒，1999年由成龍搭路簽約寰亞電影公司，同年拍攝電影處女作《特警新人類》，飾演吳彥祖女友，後來與舊情人馮德倫發展成情侶。這位五官標緻的混血美女，曾吸引不少觀眾目光，但她拍完麥兆輝執導的《周末狂熱》後，便離開香港到美國發展。

（左起）吳彥祖︴馮德倫、謝霆鋒及李燦森於本屆香港電影金像獎再聚首，仲話想開拍《特警新人類》續集。（資料圖片）

四位由型仔變型佬，一樣咁charm！（吳彥祖微博）

不過她在荷里活發展並不突出，在《珍珠港》（Pearl Harbor）演過小角色，及後參與了《Las Vegas》及《Entourage》等劇集演出，到2004年決定定居新加坡，主力演出電視劇及電視電影。2009年，王淑美跟澳洲工程師Matthew Heath結婚，婚後育有一子一女。

王淑美現擁有幸福美滿家庭。（Jaymee Ong Instagram）

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雖然《特警新人類》已有20年歷史，但對於王淑美來說，有一樣東西是廿年如一日不變，那就是她的健美身材，見她經常於社交網站上載做運動照片，難怪多年來都能保持Fit爆身型，假若未來有機會的話，希望她能重返香港電影界。