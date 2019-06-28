《長江7號》蛋撻頭「陳俊生」驚變網紅臉　淡出影圈拍拖嘆世界

2008年上映的《長江7號》找來一大班內地童星出演，除了大家很熟悉的女主角徐嬌外，仲有「暴龍」及「美嬌」等女扮男裝、男扮女裝的角色。 而留著蛋撻頭的富二代「陳俊生」原來都是女扮男裝，飾演這個角色的黃蕾，現在已是亭亭玉立的21歲美女，一副「網紅臉」嚇親不少影迷。

《長江7號》的一班小朋友，現在都長大成人了。（電影劇照）

還記得《長江7號》中，跟「周小狄」同班的寸嘴富二代「陳俊生」，是個眼大大的小男孩，但他原來是個「她」，名叫黃蕾，為了拍電影而剪了個很短的蛋撻頭，一副不可一世的模樣夠晒入型入格。

當年不少觀眾都以為「蛋撻頭」係男仔。（電影截圖）

現在的黃蕾變了網紅臉。（黃蕾微博）

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黃蕾拍完《長江7號》就再無演戲，專注學業過平凡生活，不過她跟大部份人一樣，都會玩微博，而近期她上載的照片，就成為網民及內地媒體的談論對象。現在的黃蕾是個眼大大、鼻高高、下巴尖尖的「網紅臉」美女，五官跟小時候分別不算大，但電影中的蛋撻頭形象太深入民心，現在變成長髮美女，實在令人嚇一嚇。

同男友好Sweet。（黃蕾微博）

男友幾靚仔。（黃蕾微博）

最近黃蕾更似乎談戀愛，對象是個花美男，除了上載男友的型仔相，二人亦有撓住手的親密合照，黃蕾亦樂於做「跟得女友」，陪男友出席不同場合，並留言說：「我喜歡的人也在為了不辜負我的喜歡而努力」，早已不在影圈的她，過著幸福的平凡生活。