【喜劇之王20年】公開製作秘聞　周星馳為乜想回收馬來西亞版？

周星馳代表作之一《喜劇之王》，不知不覺已誕生廿年（1999年2月13日上畫）。這部經典可說是承載住幾代人的回憶。而早前《香港01》訪問田啟文（田雞）時，他亦認同能參與該片製作，有很多驚險事情發生，又有很多難忘經歷值得回味，當中有好幾件事情特別深刻，正好在廿周年這個大日子跟大家分享。

這本著作，曾是TVB藝員訓練班的必讀課本。（影片截圖）

01 《演員的自我修養》要熟讀

電影指尹天仇經常閱讀，俄國戲劇大師斯坦尼斯拉夫斯基著作《演員的自我修養》，而其實這本書星爺的確有讀過，因為在投考TVB訓練班後，這正是教材之一，而當中的由內到外再到返內的笑位，都是在訓練班時的笑話日常。

尹天仇對劇本的珍而重之，盡顯他對演戲的熱誠。（影片截圖）

02 臨時演員極珍惜劇本

尹天仇被踢出主角之列後，劇組要向他取向劇本，他對那份寫滿筆記，做晒功課的劇本不肯放手。田雞︰「這幕其實好真實，對於臨時演員來說，劇本唔係人人都有資格擁有，仲要有對白有字，好多時想有對白都難，所以對劇本視為命根一點都冇誇張。」

作為星爺的愛情故事，有日劇大師做配樂真係無得頂。

03 日向大介贈配樂

由於星爺好鍾意當年套日劇《悠長假期》，於是誠邀劇中的配角大師日向大介為《喜劇之王》做配樂，當時身在美國的大師，更專程飛來香港睇片，隨後再修改。田雞︰「雖然時間已經好趕，但由他改完真係精彩好多，他還送了《悠長假期》其中一節音樂，免費讓我們用在《喜劇之王》裡面。」

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04 拍攝日子足足多一倍

電影找來還是新人的張栢芝做主角，雖然是天才演員，但拍攝上仍有很多細節要細琢，結果進度大受影響，連隔籬廠，向來花時間拍攝的成龍動作片《玻璃樽》都已煞科，但《喜劇之王》還在拍攝中。最後電影花了64天才完成，以一部喜劇來說，製作時間足足多了一倍。

聽完尹天仇講「我養你啊」，柳飄飄上到車忍不住爆喊一幕看得觀眾都十分動容。（網上圖片）

05 星爺為栢芝補拍

雖然進度已經嚴重落後，但田雞憶述星爺當時還是有很多不滿，特別對栢芝的戲份覺得可以再好一點。「於是有日佢叫張栢芝去剪接室睇初剪版，睇完指出有哪裡可以再好一點，問她有冇信心可以演得再好一點？」結果一個點頭，劇組便全程投入補拍階段。

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電影結尾有場《雷雨》的後台場口，其實這正是原設的舞台劇比賽結局。（影片截圖）

06 原結局係話劇比賽

本身所寫結局是一場大型的話劇比賽，但正因為製作進度嚴重落後，結果要臨時改劇本，變成警匪臥底戰。田雞︰「你不得不承認周星馳真係一個鬼才，臨時臨急都改到個咁鬼好睇的結局，當中的對白，仲要抵死到在兵凶戰危情況下，執著煲羊腩腍唔腍？件皮褸係阿爺留低咁，全部係啲無謂嘢。」

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達哥抱病上陣，依然演出上乘水準。（影片截圖）

07 吳孟達重病上陣

之前提及萬梓良辭演後，由吳孟達頂上。當時他患大感冒，未埋位前講嘢都冇力，正當大家都擔心他是否應付得來，鏡頭的神奇力量在他身上展現了。田雞︰「一Roll機，他就似上身一樣，完全不覺得他有病，這經歷又令我對達哥刮目相看，專業演員就係專業。」

相信這一幕，才是達哥當時的真正狀態。（影片截圖）

+ 9 + 8 + 7

08 星爺諗過收回馬來西亞版

當年《喜劇之王》要跟東南亞同步上映，技術問題馬來西亞是最早一個地區要求收到Final Cut。田雞︰「當時周星馳一路剪一路表示不滿，但死期已到，唯有交第一個版本予馬來西亞，隨後才落手剪香港版。但愈是剪得多，愈覺得馬來西亞版不夠好，他甚至問可否不上，或者收回再剪過？我話不可以，這樣要賠錢！結果要遺憾地上一個不夠圓美的版本。而馬來西亞版其實是比港版長一點，場次和場景有少許不同。」

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