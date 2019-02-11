【新喜劇之王】周星馳親證開拍《功夫2》　或親身上陣演呢個角色

由周星馳主演的電影，數數手指，原來已經要去到11年前，即2008年上映的《長江7號》；雖然星爺在前年上映的《西遊伏妖篇》片尾與導演徐克客串現身，但奈何影迷未能過足戲癮。 適逢星爺執導的《新喜劇之王》昨日到廣州見觀眾，而當中最為影迷關注的，必定是星爺何時復出幕前演出。眼見群情洶湧，星爺即席解說淡出幕前的原因。他還親口證實將開拍《功夫2》，並笑指可以考慮演出「被打」的角色。這消息相信是影迷收到的最好新年禮物。

《新喜劇之王》由周星馳負責執導、監製及編劇，但就是缺少了演員一欄。

周星馳昨日突襲廣州，跟《新喜劇之王》觀眾見面。當中有觀眾問星爺為何這麼久沒有在幕前演出。當大家以為星爺會「耍走」這個問題時，星爺卻表示其實自從淡出幕前開始，不少人曾一直找他拍戲：「搵我拍戲嘅人，直到今天都未停過」，他還搞笑地借《美人魚》的台詞回應，指找他演出的人「係排隊排到法國咁多」。星爺續表示其實不方便公開淡出幕前的原因，旋即傳來起哄聲，但因為今日「咁高興」，所以要親自解開影迷的疑團，「因為好多都不是我喜歡做的事情。所以我只想講一件事，我其實要自己喜歡先去做，我去做任何事時不是為錢，依個係我想講嘅嘢。」旋即傳來震耳欲聾的掌聲，還有觀眾在席上叫好，如今影迷終於知道星爺淡出幕前的原因。

周星馳昨日出席在廣州舉行的宣傳活動。（網上擷圖）

周星馳親口證實《功夫2》將開拍，但並不是正傳的延續。（網上圖片）

星爺親證將開拍《功夫2》

另外，席間星爺亦親口證實將會開拍《功夫2》，但並不是《功夫》的續集：「它講述的是發生在外國的現代故事，但跟《功夫》有一樣的方向。」至於被問及會否再次擔任主演或跑龍套時，星爺笑言年紀大，所以不適合擔任跑龍套，也打不動，有台下觀眾建議他飾演被打的角色，星爺就話可以考慮。