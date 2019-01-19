【逃學威龍3】周星馳重現個人經典　一戲集齊賭片「神聖俠」人物

未有得睇賀歲片《新喜劇之王》之前 ，一連三星期電視都有周星馳陪着大家，而今個星期播出的《逃學威龍3之龍過雞年》由星爺、梅艷芳、張敏主演，是繼星爺和梅姐於《審死官》後再度合作，惡搞當年荷里活話題作《本能》（Basic Instinct），亦是該系列中吳孟達沒有出演的一部。

星爺和梅姐繼《審死官》後再度合作，出演《逃學威龍3之龍過雞年》。（網上圖片）

來自《賭聖》的洪爺（秦沛 飾），以及《賭俠》的大軍（程東 飾），今次客串飾演老千，傳授周星星老千速成法！（影片截圖）

當年更特別請來秦沛和程東，飾演賭聖的剋星洪爺以及賭俠的特異功能人士大軍，搞笑的是兩人因為呃了黎Sir（梁家仁）兩蚊雞，因而被打，他們為救「保命」，決定傳授周星星老千速成法！在賭檯上力戰黃秋生飾演的林大岳。

+ 3 + 2

星爺足本還原《賭聖》出場部份。（影片截圖）

叻哥演肥刀仔？

學成歸來的星爺即以《賭聖》姿態出場，由着裝到出場的氣派都無一有異，穿上白色套裝外搭黑色長大褸，Gel起個All Back頭，一出場已經令黃秋生嚇一跳，惟有不同的地方便是在《逃學威龍3》中，星爺坐下前由陳百祥（阿叻）代勞除下大褸飛向後面的工人，而在《賭聖》中，星爺則是自己除下大褸，在頭頂上揈足幾圈再飛向現場觀眾中，但兩個版本的星爺都非常之型！其實阿叻個造型亦向《賭神》取經，正正就是劉德華飾演的陳刀仔，不過就肥咗兩個碼！

惟改走了星爺揈大褸一幕。（影片截圖）

賭聖經典出場

+ 4 + 3 + 2

在第一集《逃學威龍》中，擔任化學老師的曾近榮曾不停講自己「無記性」。（影片截圖）

另外，星爺於今集已經晉升為總督察，但仍需繼續做臥底深入調查兇殺案的真相。戲的開初已經令人爆笑，周星星撞返在第一集出現過的化學老師曾近榮，不過他卻說：「我都唔記得我教過化學，我係法醫，你係邊個？」星爺再講自己是周星星，當他反問星爺想問甚麼時，星爺回應「無嘢喇」，反被他嫌棄說：「運吉！」化學老師再度延續他「無記性」的一面，可謂是彩蛋之一！

星爺錯拿裝有死者精液的外賣杯再一飲而盡，雖然嘔心但真心幾好笑。（影片截圖）

家居小博士 曾近榮

曾近榮（曾Sir）於80年代在婦女節目教大家家事常識，由於經常使用到「哥士的」，故有「家居小博士」或「哥士的王子」稱號。曾Sir甚少參與電影演出，不過在《逃學威龍》中客串化學老師一角便深入民心。2011年9月10，曾Sir因病離逝，享年86歲。