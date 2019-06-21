【蜘蛛俠：決戰千里】首輪影評出爐　外媒讚大戰精彩：至少睇3次

Marvel Studios本年度最後一擊《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）將於下周上映，美國已率先舉行媒體試映會，首輪影評亦正式出爐，幾乎一致獲得好評，有影評人仲話至少要睇3次先夠！

影評人指蜘蛛仔與Mysterio火花十足。（電影劇照）

有影評人指出，電影前半段劇情非常有趣，之後不斷給予觀眾驚喜，片尾大戰可稱得上是史上最精彩的《蜘蛛俠》電影動作場面，達到令人震驚的程度。男主角湯賀蘭（Tom Holland）的演出固然精彩，但飾演「Mysterio」的積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）就更搶鏡，他更被奉為MCU最有趣的角色之一，連Zendaya的演出亦備受讚賞，比喻她為《黑豹》（Black Panther）的Shuri。

片尾大戰相當精彩，大家入場時記得落足眼力。（電影劇照）

相信很多影迷都關心《蜘蛛俠：決戰千里》如何銜接《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的劇情，影評人指劇情安排恰當，粉絲無需擔心。不過亦有人指出，這一集比《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）較遜色。