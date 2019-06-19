【蜘蛛俠】Zendaya新造型有玄機　網民：最期待的畫面出現了

Marvel Studios本年度最後一擊《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）將於下周上映，導演Jon Watts近日率領湯賀蘭（Tom Holland）、積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）及Zendaya等主演，在倫敦出席宣傳活動。Zendaya以一頭紅髮現身，除了予人耳目一新的感覺，原來仲同劇情有莫大關係！

Zendaya的留言令不少影迷確信她就是Mary Jane。（Zendaya Instagram截圖）

更多現場圖片

有睇過杜比麥奎爾（Tobey Maguire）版本的蜘蛛俠電影，應該仲記得姬斯汀鄧絲（Kirsten Dunst）飾演的Mary Jane，與Peter Parker有一段橫跨3集的刻骨銘心愛情。雖然新版未有介紹Mary Jane會否出現，但Zendaya近日出席宣傳活動時，以紅髮造型示人，不禁令人聯想到這個角色。

蜘蛛俠女友Zendaya十八禁新劇《Euphoria》 露性器官場面惹抨擊

更多Zendaya靚相

+ 16 + 15 + 14

事關紅髮正是Mary Jane的標誌，而且Zendaya在社交網站分享照片時，附帶一句「Face it, Tiger...」，原來這一句是Mary Jane在漫畫《The Amazing Spider-Man #42》的著名對白，加上Zendaya本來的角色名叫「Michelle Jones」，只取字首都是「MJ」，種種跡象下，實在很難不令人聯想她就是新一代Mary Jane。