【蜘蛛俠：決戰千里】霸氣救女粉絲　湯賀蘭發惡教訓無禮路人

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《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far from Home）上映在即，男主角湯賀蘭（Tom Holland）近日忙於四出宣傳，出名友善親民的他，原來都會有發火嘅時候！

湯賀蘭一向以友善見稱，但為了解救粉絲都會發惡。（視覺中國）

點撃睇湯賀蘭霸氣為粉絲出頭

前日（24日）身在紐約的湯賀蘭，於街上被大班粉絲與路人包圍索簽名及合照，人多擠逼場面失控，前排有一女粉絲被逼到撞向欄杆幾乎受傷，一場霸氣十足的英雄救美戲碼就此上演。湯賀蘭先向失控的粉絲群大喊：「如果你哋繼續推個女仔，我就掟晒你啲垃圾落地下」。但其他人就當耳邊風，繼續向前逼，結果湯賀蘭將某部份海報及書丟在地上。

湯賀蘭言出必行，將無禮路人的物件丟到地上。（@NamelessCass twitter）

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而被推撞的女粉絲事後在社交網站分享這段經歷，仲上載現場拍攝的片段，片中不止看到湯賀蘭怒罵不禮貌的粉絲，仲關心被推撞的粉絲，確保為她送上簽名，果真暖男一名。而這條片迅速在網上瘋傳，至今點撃率已達290萬，不少網民大讚湯賀蘭是真英雄。

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