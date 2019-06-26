【蜘蛛俠：決戰千里】霸氣救女粉絲　湯賀蘭發惡教訓無禮路人

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far from Home）上映在即，男主角湯賀蘭（Tom Holland）近日忙於四出宣傳，出名友善親民的他，原來都會有發火嘅時候！

湯賀蘭一向以友善見稱，但為了解救粉絲都會發惡。（視覺中國）

點撃睇湯賀蘭霸氣為粉絲出頭

“It’s okay I got you I got you” @TomHolland1996 🙃

This was absolutely INSANE and should NEVER happen....my neck was literally against the barricade with 30 grown men behind me pushing.... ridiculous how people act like you’re not only endangering fans safety but Toms as well🤯 pic.twitter.com/uey9VVMfBJ — cass ◟̽◞̽ (@NamelessCass) June 24, 2019

前日（24日）身在紐約的湯賀蘭，於街上被大班粉絲與路人包圍索簽名及合照，人多擠逼場面失控，前排有一女粉絲被逼到撞向欄杆幾乎受傷，一場霸氣十足的英雄救美戲碼就此上演。湯賀蘭先向失控的粉絲群大喊：「如果你哋繼續推個女仔，我就掟晒你啲垃圾落地下」。但其他人就當耳邊風，繼續向前逼，結果湯賀蘭將某部份海報及書丟在地上。

湯賀蘭言出必行，將無禮路人的物件丟到地上。（@NamelessCass twitter）

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而被推撞的女粉絲事後在社交網站分享這段經歷，仲上載現場拍攝的片段，片中不止看到湯賀蘭怒罵不禮貌的粉絲，仲關心被推撞的粉絲，確保為她送上簽名，果真暖男一名。而這條片迅速在網上瘋傳，至今點撃率已達290萬，不少網民大讚湯賀蘭是真英雄。