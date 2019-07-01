【蜘蛛俠決戰千里】湯賀蘭自爆海邊結識女生竟被無視　場面極尷尬

超級英雄新片《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-man: Far From Home）近日終於上映，「蜘蛛俠」今集除了忙於對付敵人，連場激戰，還要費盡心思向心儀的女生「MJ」表白，認真係大個仔喇！ 現年23歲的湯賀蘭（Tom Holland）最近接受訪問時，多次強調自己是單身，而原來現實中他也試過撩妹失敗，原因竟然是「蜘蛛俠」的名氣輸了給另一位年輕男演員。

湯賀蘭靠「蜘蛛俠」一角紅遍全球，但竟然都識唔到女仔？（tomholland2013/IG相片）

「蜘蛛俠」湯賀蘭為了新戲四出宣傳，最近接受外國主持人Seth Meyers訪問時，就自爆曾經在沙灘打算結識女生而失敗。湯賀蘭提到自己放假到外地旅遊時，曾在飛機上見到有人在看他的電影，感覺很好，但他也有見過別人看他的電影，看到一半就關掉，說完無奈地傻笑，表情很可愛！

利用自己的名氣幫弟弟識女仔

而回想起有次他與家人一起到夏威夷旅行，主持人就問道：「與家人一起旅遊時，弟弟會否藉着你的名氣去認識女生呢？」湯賀蘭就表示，弟弟不會這樣做，但他曾經自動請纓想幫弟弟結識女孩，「有次我們在夏威夷，我和弟弟Sam Holland一起游水，那個沙灘上有很多很美麗的女士，弟弟當時是單身，便跟我說『哥哥，我真的很希望能與一個女孩邂逅啊！』。

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結果竟被無視 辣妹直表走到弟弟身邊

湯賀蘭隨即就表示他有一個想法，「首先最需要做的是，讓那個女生認出我，之後她就會將我們介紹給朋友認識。」結果，有一個美麗的女孩從沙灘走向他們身邊，湯賀蘭還自信滿滿的跟弟弟說，「機會來了！」沒想到那女生，直接無視了湯賀蘭，走到弟弟Sam身旁說：「你好！我的天！你是那個Timothée Chalamet嗎？」可想而知，原本得得戚戚的Tom，那時是有多尷尬。

Tom Holland回想起被辣妹無視的情況：

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弟弟Sam被認錯成這位男星...

被辣妹直接無視的Tom，談起這次經歷，都表現得很無奈。而其實那個女生，是將Tom的弟弟Sam Holland認錯成現年23 歲《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）的男演員Timothée Chalamet。Sam可能是因為髮型的關係而被認錯，Tom更指弟弟搞笑地將錯就錯，跟那位女生說：「是的，我就是他。」主持人也隨即將兩者的相片比較起來，兩者的髮型和給人的感覺確實是有點相似。

不過，其實Timothée Chalamet早在去年，已被拍到他和Lily-Rose Depp交往，被影到他們在紐約約會，又攬又錫非常親密！