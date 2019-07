【蜘蛛俠決戰千里】湯賀蘭自爆海邊結識女生竟被無視　場面極尷尬

超級英雄新片《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-man: Far From Home)近日終於上映,「蜘蛛俠」今集除了忙於對付敵人,連場激戰,還要費盡心思向心儀的女生「MJ」表白,認真係大個仔喇! 現年23歲的湯賀蘭(Tom Holland)最近接受訪問時,多次強調自己是單身,而原來現實中他也試過撩妹失敗,原因竟然是「蜘蛛俠」的名氣輸了給另一位年輕男演員。

湯賀蘭靠「蜘蛛俠」一角紅遍全球,但竟然都識唔到女仔?(tomholland2013/IG相片)

「蜘蛛俠」湯賀蘭為了新戲四出宣傳,最近接受外國主持人Seth Meyers訪問時,就自爆曾經在沙灘打算結識女生而失敗。湯賀蘭提到自己放假到外地旅遊時,曾在飛機上見到有人在看他的電影,感覺很好,但他也有見過別人看他的電影,看到一半就關掉,說完無奈地傻笑,表情很可愛!

利用自己的名氣幫弟弟識女仔

而回想起有次他與家人一起到夏威夷旅行,主持人就問道:「與家人一起旅遊時,弟弟會否藉着你的名氣去認識女生呢?」湯賀蘭就表示,弟弟不會這樣做,但他曾經自動請纓想幫弟弟結識女孩,「有次我們在夏威夷,我和弟弟Sam Holland一起游水,那個沙灘上有很多很美麗的女士,弟弟當時是單身,便跟我說『哥哥,我真的很希望能與一個女孩邂逅啊!』。

結果竟被無視 辣妹直表走到弟弟身邊

湯賀蘭隨即就表示他有一個想法,「首先最需要做的是,讓那個女生認出我,之後她就會將我們介紹給朋友認識。」結果,有一個美麗的女孩從沙灘走向他們身邊,湯賀蘭還自信滿滿的跟弟弟說,「機會來了!」沒想到那女生,直接無視了湯賀蘭,走到弟弟Sam身旁說:「你好!我的天!你是那個Timothée Chalamet嗎?」可想而知,原本得得戚戚的Tom,那時是有多尷尬。

Tom Holland回想起被辣妹無視的情況:

弟弟Sam被認錯成這位男星...

被辣妹直接無視的Tom,談起這次經歷,都表現得很無奈。而其實那個女生,是將Tom的弟弟Sam Holland認錯成現年23 歲《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)的男演員Timothée Chalamet。Sam可能是因為髮型的關係而被認錯,Tom更指弟弟搞笑地將錯就錯,跟那位女生說:「是的,我就是他。」主持人也隨即將兩者的相片比較起來,兩者的髮型和給人的感覺確實是有點相似。

不過,其實Timothée Chalamet早在去年,已被拍到他和Lily-Rose Depp交往,被影到他們在紐約約會,又攬又錫非常親密!