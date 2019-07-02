【蜘蛛俠決戰千里】湯賀蘭公開片場花絮影片　自爆未cut機就爆粗

Marvel Studio MCU第3階段最後一撃《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）上映數日，口碑極佳，完美地完成了最終作的任務，隨即打開MCU第4階段的大門！ 「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）近日跟「神秘客」（Mysterio）積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）留在韓國4日3夜宣傳《蜘蛛俠：決戰千里》，湯賀蘭今日（2日）更在個人Instagram分享片場的幕後花絮！

湯賀蘭今日結束韓國宣傳行程。（spotvnews圖片）

今日湯賀蘭於12時多在個人Instagram限時動態中，上傳一段機場影片，他跟韓國的粉絲暫別：「記者巡迴見面會已經完結了，我們剛剛完成了韓國的旅程，很多人來了機場，要說再見了，謝謝！《蜘蛛俠：決戰千里》真的很令人驚喜，多謝大家！我已經很想念韓國了，下次見！」

湯賀蘭說離開的時候已經很想念韓國。（湯賀蘭IG Story截圖）

而在湯賀蘭離開韓國之前更「劇透」一段幕後花絮，正是他在戲中跟同學去歐洲旅行時，作為「蜘蛛俠」的他不幸放假都要開工，在遇上「元素眾」時，冇戰衣在身更要硬食「元素眾」水的攻擊，更一下子撞到欄杆。

在湯賀蘭上傳的片段中，他被猛烈撞向欄杆，由頭濕到落腳，未Cut機時他都忍不住笑着說：「Bro, I fxxking smash that!」（好大力撞X咗我落去！）

而湯賀蘭配字寫上「Spiderman far from home hitting theatres like...」（《蜘蛛俠：決戰千里》撞落劇院就是這樣…），不過湯賀蘭依然笑得出，好彩冇真係撞到受傷咋！

令湯賀蘭爆粗的正是這一幕！（湯賀蘭IG影片截圖）

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湯賀蘭爆粗片段