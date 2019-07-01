【蜘蛛俠決戰千里】神秘客5件事你要知　如何成為「最強盟友」

由Jon Watts執導、湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），今集焦點之一相信是積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）飾演的全新角色「神秘客」（Mysterio）。那麼究竟這個新角色是敵是友呢？他又是何方神聖呢？等小編從漫畫內容為大家解構！ 注意！！！下文含劇透！！！

神秘客在預告中與蜘蛛俠握手合作一幕，嚇倒不少漫畫迷。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

如果你是Marvel漫畫迷，應該知道由積佳蘭賀飾演的神秘客是蜘蛛俠的敵人。然而在預告中，神秘客卻疑似變成了蜘蛛俠的拍檔，那麼他在原著Marvel漫畫中有沒有跟蜘蛛俠合作呢？

神秘客是蜘蛛俠的敵人，但為何在《蜘蛛俠：決戰千里》中，會跟蜘蛛俠一起合作呢？（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

神秘客成反派原因

神秘客是在1963年5月出版的漫畫《Amazing Spider-Man》第二期首次登場，當時他以Quentin Beck的身份出現。一開始其實並非反派，只是一名熱衷電影的普通人，並希望成為荷里活一個成功的特技演員和特效師。可是任憑他滿腔熱血，總是得不到別人的認同。於是Quentin Beck對其職業開始感到厭倦。

昆頓貝克原本都不是壞人，但受到同事影響，而且事業發展不如意，最終成為神秘客。（Marvel Comics）

某天，昆頓貝克的同事打趣建議他可以透過電影特效的協助，成為反派與蜘蛛俠戰鬥。皆因當時蜘蛛俠非常有名，打敗蜘蛛俠就會令他威震天下。沒想到，Quentin Beck果真受到同事的啟發，在翌年出版的《Amazing Spider-Man》第13期化身成為「神秘客」，並利用自己善於運用電影特效的長處，與蜘蛛俠展開對抗。

神秘客是Sinister Six元組成員之一，成員包括電魔、神秘客、八爪魚博士、禿鷲、沙魔及獵人克雷文。。（Marvel Comics）

Sinister Six元組成員之一

在蜘蛛俠成功擊敗多名反派後，Marvel漫畫想到更好的方式延續蜘蛛俠的故事，而Doctor Octopus也深信單憑他一己之力，是無法擊敗蜘蛛俠的。於是他邀請蜘蛛俠的其他敵人聯手對抗蜘蛛俠，禿廌（Vulture）、神秘客、Electro、Sandman及Kraven the Hunter相繼回應，Sinister Six正式成立。

神秘客根本沒有超能力，他只是透過幻象欺騙大家。（《蜘蛛俠：決戰千里》）

神秘客根本沒有超能力

在電影預告中，影迷見到神秘客像奇異博士，可以操控神秘力量，可是他其實沒有超能力，只是透過電影特效，來製造幻象來欺騙大家。他唯一的技倆就是懂得催眠，再加上特效才有力與蜘蛛俠抗衡。

1964年6月13日出版的《Amazing Spider-Man》第13期，昆頓貝克正式成為神秘客。（Marvel Comics）

化學兼人工智能大師

雖然神秘客沒有超能力，但他可以透過製造出來的幻覺來迷惑、甚至擺脫任何對手。神秘客還有一件非常厲害的武器。由於他擁有豐富的化學知識，使他可以調配各種各樣的化學煙霧，從而使人產生幻覺。其中一種煙霧可以減弱或消除對手的感官能力，令蜘蛛俠的Spider-Sense頓時威力大減。

神秘客可以透過製造出來的幻覺來迷惑敵人，今集蜘蛛俠都給他騙了。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

神秘客合共有四任

目前由積佳蘭賀飾演的Quentin Beck為首任神秘客，而在原著漫畫中，《The Daily Bugle》的總編輯J. Jonah Jameson（在今集片尾片段都有出現），就聘請了Quentin Beck的獄友Daniel Berkhart成為第二任神秘客。第三任是一名擁有瞬間移動能力的變種人Francis Klum，而最後一任是沒有透露名字的神秘客，他自稱買了神秘客的盔甲而成為了「Mysterion」。