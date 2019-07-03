【蜘蛛俠決戰千里】湯賀蘭曾穿女裝表演　原來係為受傷害小童出頭

還記得「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）曾經在節目上，穿着性感背心短褲加黑色魚網絲襪扮Rihanna，勁歌熱舞唱出《Umbrella》嗎？ 雖然那已經是兩年前的事，但最近他就提到當時的裝扮，原來此舉別具意義，背後的原因更有巨大「洋蔥」。

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-man: Far From Home）陸續在全球上映，湯賀蘭（Tom Holland）也在世界各地宣傳。（GettyImages）

又多一個理由愛上湯賀蘭

新作《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-man: Far From Home）陸續在各地上映，忙於為電影做宣傳的湯賀蘭，也不敢放慢腳步。近日，他接受訪問時就提到兩年前，曾在節目上男扮女裝，模仿Rihanna大跳勁舞。一身性感的打扮，小背心襯托出他白滑的肌膚，黑色短褲帽網襪，再跳起女性化的舞步，舉止真的很嫵媚。但原來這個表演的背後，暗藏玄機，聽到湯賀蘭跳這隻舞的初衷，感人之餘，也會令你有多一個理由愛上他。

兩年前男扮女裝唱《Umbrella》，背後原因曝光後，大批網民讚湯賀蘭是暖男。（GettyImages）

背後原因有洋蔥

忙於為電影做宣傳的湯賀蘭，在最迎的訪問中提到LGBT平權的話題，更回想起自己在2017年的節目《Lip Sync Battle》中，模仿Rihanna的情境，湯賀蘭說：「在這個世上，並不是每個人的生活都能像一個白人直男，生活那麼簡單和容易」，所以電影才更應該多元，代表不同族群的人發聲。

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全因一個被欺凌的小男孩

他表示自己記得在德州遇過一位女教師，她跟湯賀蘭說學校有一位小男孩，因為喜歡女性打扮、穿女裝服飾而被欺凌。所以，湯賀蘭決定要在節目《Lip Sync Battle》中，著女裝扮Rihanna唱她的歌，結果節目播出後，那個女士就告訴湯賀蘭，小男孩的確有看節目，更因此變得更有自信，因為看到蜘蛛俠也這樣做。

新作《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-man: Far From Home）作為Marvel電影世界（MCU）第三階段最終章，影迷都好期待！（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

網民：湯賀蘭是一個善良又貼心暖男

對於自己小小的舉動，跳隻舞就能幫助別人，湯賀蘭都話覺得好感動，而這個背後的故事傳出後，就有一批網民大讚湯賀蘭是位善良又貼心的暖男，更引來很多人的共鳴，除了讚湯賀蘭著女裝很正，又話「原來不只是節目效果，很有意義！」，更指現實中的蜘蛛俠絕對是真正的超級英雄。

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重溫湯賀蘭勁歌熱舞唱出《Umbrella》：