【蜘蛛俠決戰千里】善心湯賀蘭自發到醫院探訪　事主：我發夢嗎？

Marvel Studio MCU第3階段最後一撃《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）上映數日，口碑極佳，完美地完成了最終作的任務，隨即打開MCU第4階段的大門！ 兩位主演「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）和「神秘客」（Mysterio）積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）為宣傳《蜘蛛俠：決戰千里》，可謂是馬不停蹄去到世界各地，近日更完成了韓國站的宣傳，湯賀蘭更自發做出令人非常暖心的行為！

湯賀蘭和積佳蘭賀一同出席韓國站的宣傳。（SPOTVNEWS圖片）

湯賀蘭和積佳蘭賀近日到訪韓國出席為期4日3夜的宣傳行程，今日兩人將會分別離開韓國，湯賀蘭返回英國倫敦，而積佳蘭賀將會返回美國紐約。其實在《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Home Coming）和《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）都有去到韓國宣傳，而積佳蘭賀則是繼奉俊昊執導的《玉子》（옥자）後，再到去到韓國出席宣傳活動。

湯賀蘭以「蜘蛛俠」打扮現身首爾大學兒童病院。（yoonmi IG圖片）

湯賀蘭一向喜歡小朋友，今次更特別自主要求去到韓國首爾鍾路區的首爾大學兒童病院，探訪一眾生病的小朋友。事前醫護人員和生病的小朋友都不知道會有真人「蜘蛛俠」出現，行程保密到家，真的是100%的驚喜！事主更寫下「超勁爆事件！是蜘蛛俠！這是發夢還是真的啊？」

而湯賀蘭今日（1日）離開韓國時更有特意為前來送他的粉絲簽名和合照，更拍下IG限時動態跟粉絲道別，又指自己已經很想念韓國，希望可以再跟大家見面！

積佳蘭賀其實是BLACKPINK粉絲BLINK？（積佳蘭賀IG截圖）

其實除了「蜘蛛仔」很喜歡韓國之旅外，積佳蘭賀同樣表示很喜歡韓國的食物，而且他到埗第一日疑似自爆鍾意韓國人氣女團BLACKPINK，事關他早前上傳了一段影片更tag了BLACKPINK的官方帳號，當時車上正在播放BLACKPINK的《DDU-DU DDU-DU》，而積佳蘭賀在聽前奏音樂時，一邊跟着拍子點頭，等到唱「BLACKPINK」這一句時，突然轉過頭對嘴望鏡一起唱，雖然還是搶了拍子，他也尷尬大笑，但也無減大家的興奮程度，直指想再看多點啊！

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