【蜘蛛俠決戰千里】湯賀蘭童年照洗版　細個鬼馬笑容大個仲Keep到

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：決戰千里》陸續在全球各地上映，票房與口碑皆收。 「蜘蛛俠」這個角色有很多人都演過，但湯賀蘭（Tom Holland）這位年輕、個性爽朗的男生，私下經常劇透很搞鬼，心地善良是個大暖男，單是這樣已經俘虜了不少人的心。而其實9歲就出道擔正演男主角的他，從小已相當有演藝天分，童年時代更非常可愛。

湯賀蘭文近日為了新作，四出宣傳。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

現年只有23歲的湯賀蘭，在英國出生，父親Dominic Holland是個喜劇演員、作家以及播音員，母親是攝影師。Tom是家中的大哥哥，他還有3個弟弟，有一對細3歲的雙胞胎弟弟Sam、Harry，還有一個細8歲的細細佬Patrick。看到湯賀蘭小時候的相片，完全看到這位大哥哥的風範。

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小時候最常扮的係DC漫畫人物

9歲時，Tom就被選為舞台劇《Billy Elliot》的男主角，飾演這一位熱愛跳芭蕾舞的可愛小男孩Billy。現實中的Tom小時候已經有學習hip hop，非常有舞蹈天分。與家人感情相當好的Tom，經常會在社交平台分享溫馨的合照。看看Tom小時候的模樣，跟現在根本沒變，小時候已經古靈精怪、紮紮跳，似乎早就有演出「蜘蛛俠」的天分。但原來他細個Cosplay過的並不是「蜘蛛俠」，而是對家DC中的這個超級英雄。

湯賀蘭在14歲時，參演的電影《海嘯奇蹟》，戲中同樣是飾演一個大哥哥。（在14歲時，參演的電影《海嘯奇蹟》劇照）

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