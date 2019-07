【蜘蛛俠決戰千里】湯賀蘭童星出身　9歲已做男主角跳舞仲好叻

《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)上映後,又在全球掀起一陣Marvel的熱潮。當中飾演「蜘蛛俠」的湯賀蘭(Tom Holland),自《美國隊長3:英雄內戰》開始,原來已不經不覺演了5部MCU的電影。而其實童星出身的湯賀蘭,從小已經非常有演藝天分,演技早就相當出色。

憑「蜘蛛俠」一角,在全球迷倒不少粉絲。(微博相片)

湯賀蘭1996年在英國出生,父親Dominic Holland是個喜劇演員、作家以及播音員,母親是攝影師。湯賀蘭還有3個弟弟,包括細3歲的雙胞胎弟弟Sam、Harry,還有小8歲的細細佬Patrick。

湯賀蘭為了「蜘蛛俠」一角,練得一身好肌肉。(劇照)

細細個因為演出舞台劇《Billy Elliot》,接受訪問時的樣子很可愛。(影片截圖)

勁有跳舞天分

大家還記得Tom曾經在《Lip Sync Battle》跳起Rihanna的《Umbrella》嗎?最近他在訪問中提到當時要男扮女裝跳這隻舞,背後的原因其實有「洋蔥」,而當時他在節目上大跳熱舞,簡直看得現場觀眾以及拍檔Zendaya都拍爛手掌。

而其實湯賀蘭早在9歲時,就已經獲選為舞台劇《Billy Elliot》的男主角。從小就對舞蹈有興趣的Tom,自細就有學hip hop,當時他的老師提議他參加《Billy Elliot》的試鏡,經過8次試鏡和2年的訓練,Tom獲選演出劇中男主角Billy Elliot。戲中所飾演的小男孩Billy,正正就是一個熱愛跳芭蕾舞的男生。

+ 5 + 4 + 3

與Naomi Watts演兩母子

除了跳舞叻,湯賀蘭更憑着一把靚聲,為2011年吉卜力工作室的電影《借東西的小矮人亞莉亞蒂》(The Secret World of Arrietty)中,英文版男主角配音。

湯賀蘭另一部比較令影迷深刻的作品,就要數他在14歲時,參演的電影《海嘯奇蹟》。據知,Tom Holland當時無意中知道《海嘯奇蹟》正在招攬青少年演員試鏡。試鏡當天導演叫Tom試試寫信給身處危險的媽媽,他寫完信後更激動地哭了出來。最終,他就獲選演出戲中「大哥」Lucas。

當年只有14歲的湯賀蘭,在《海嘯奇蹟》中演技已相當不錯。(《海嘯奇蹟》劇照)

細細個已經勁好戲

電影講述爸爸Henry (Ewan McGregor飾演)媽媽Maria(Naomi Watts飾演)帶了三個兒子前往泰國共渡聖誕假期,怎料他們很不幸地遭遇到了海嘯,巨浪捲走了很多人,一家人因此失散了。媽媽Maria與「大哥」Lucas(湯賀蘭演)一起逃亡,Maria悲觀地以為丈夫和兩名小兒子已經遇難,傷心不已。最終受重傷的媽媽得到當地人協助,一家人最後在醫院重逢,故事非常感人。而當時年紀輕輕的湯賀蘭,演技已經相當不錯,跟「媽媽」Naomi Watts演的幾場戲,都令觀眾看得很心酸。

+ 7 + 6 + 5

除此之外,湯賀蘭早在2014年的電影《巨鯨傳說:怒海中心》(In the Heart of the Sea)已經和「雷神」Chris Hemsworth合作,當時兩位超級英雄,身型都未及現在這麼健碩。

點撃即睇湯賀蘭過往精彩演出: