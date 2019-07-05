【蜘蛛俠決戰千里】湯賀蘭童星出身　9歲已做男主角跳舞仲好叻

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）上映後，又在全球掀起一陣Marvel的熱潮。當中飾演「蜘蛛俠」的湯賀蘭（Tom Holland），自《美國隊長3：英雄內戰》開始，原來已不經不覺演了5部MCU的電影。而其實童星出身的湯賀蘭，從小已經非常有演藝天分，演技早就相當出色。

憑「蜘蛛俠」一角，在全球迷倒不少粉絲。（微博相片）

湯賀蘭1996年在英國出生，父親Dominic Holland是個喜劇演員、作家以及播音員，母親是攝影師。湯賀蘭還有3個弟弟，包括細3歲的雙胞胎弟弟Sam、Harry，還有小8歲的細細佬Patrick。

湯賀蘭為了「蜘蛛俠」一角，練得一身好肌肉。（劇照）

細細個因為演出舞台劇《Billy Elliot》，接受訪問時的樣子很可愛。（影片截圖）

勁有跳舞天分

大家還記得Tom曾經在《Lip Sync Battle》跳起Rihanna的《Umbrella》嗎？最近他在訪問中提到當時要男扮女裝跳這隻舞，背後的原因其實有「洋蔥」，而當時他在節目上大跳熱舞，簡直看得現場觀眾以及拍檔Zendaya都拍爛手掌。

而其實湯賀蘭早在9歲時，就已經獲選為舞台劇《Billy Elliot》的男主角。從小就對舞蹈有興趣的Tom，自細就有學hip hop，當時他的老師提議他參加《Billy Elliot》的試鏡，經過8次試鏡和2年的訓練，Tom獲選演出劇中男主角Billy Elliot。戲中所飾演的小男孩Billy，正正就是一個熱愛跳芭蕾舞的男生。

+ 5 + 4 + 3

與Naomi Watts演兩母子

除了跳舞叻，湯賀蘭更憑着一把靚聲，為2011年吉卜力工作室的電影《借東西的小矮人亞莉亞蒂》（The Secret World of Arrietty）中，英文版男主角配音。

湯賀蘭另一部比較令影迷深刻的作品，就要數他在14歲時，參演的電影《海嘯奇蹟》。據知，Tom Holland當時無意中知道《海嘯奇蹟》正在招攬青少年演員試鏡。試鏡當天導演叫Tom試試寫信給身處危險的媽媽，他寫完信後更激動地哭了出來。最終，他就獲選演出戲中「大哥」Lucas。

當年只有14歲的湯賀蘭，在《海嘯奇蹟》中演技已相當不錯。（《海嘯奇蹟》劇照）

細細個已經勁好戲

電影講述爸爸Henry （Ewan McGregor飾演）媽媽Maria（Naomi Watts飾演）帶了三個兒子前往泰國共渡聖誕假期，怎料他們很不幸地遭遇到了海嘯，巨浪捲走了很多人，一家人因此失散了。媽媽Maria與「大哥」Lucas（湯賀蘭演）一起逃亡，Maria悲觀地以為丈夫和兩名小兒子已經遇難，傷心不已。最終受重傷的媽媽得到當地人協助，一家人最後在醫院重逢，故事非常感人。而當時年紀輕輕的湯賀蘭，演技已經相當不錯，跟「媽媽」Naomi Watts演的幾場戲，都令觀眾看得很心酸。

+ 7 + 6 + 5

除此之外，湯賀蘭早在2014年的電影《巨鯨傳說：怒海中心》（In the Heart of the Sea）已經和「雷神」Chris Hemsworth合作，當時兩位超級英雄，身型都未及現在這麼健碩。

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