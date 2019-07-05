【蜘蛛俠決戰千里】訂情信物源自黑色大理花案　兇手公然挑戰警方

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）上映中，Marvel電影熱潮再一次席捲全球。大家除了擔心蜘蛛俠在歐遊期間所遇到的戰鬥外，當然還擔心他與MJ的關係。先不說兩人的關係會否昇華，但電影隱藏了一個與超級英雄無關的事，卻與美國一宗駭人聽聞的慘案有關。

注意！！！下文含劇透！！！

Peter Parker及MJ的關係是影迷關心的事。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

其實Peter Parker跟MJ都好襯。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

在開始歐遊不久，「蜘蛛俠」Peter Parker希望向MJ告白，並已定下多個計劃。當時他們一行人來到意大利威尼斯（Venice），Peter Parker立即到一家古董店，買了一條有黑色大理花圖案的項鍊，希望可以送給MJ。然而，影迷知道，雖然項鍊在蜘蛛俠與神秘客戰鬥中爛掉，但他最後都把這條項鍊送到MJ手上。送出時，Peter Parker還提到了那謀殺案，而這宗謀殺案就是發生在1940年代的黑色大理花懸案（The Black Dahlia）。最離奇的是，此案至今尚未破案，因而變成懸案。

疑似兇手公然挑戰警方，將死者生前的遺物寄給報社。（網上圖片）

屍體全裸陳屍路邊 嘴角被割至耳朵成小丑恐怖笑容

黑色大理花懸案發生在1947年1月15日，22歲女子Elizabeth Short被發現陳屍洛杉磯Leimert公園路邊。據當時發現者Betty Bersinger表示：「草叢中躺臥著一具令人無法直視的女性屍體，姿勢詭異。初時以為是一個被丟棄的人體模型。」警方接報到場調查，發現Elizabeth Short屍體全裸朝天躺臥，嘴角被割至耳朵，當時有媒體形容為Glasgow smile的恐怖笑容，就好像《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）中的小丑一樣。

Elizabeth Short被發現陳屍洛杉磯Leimert公園路邊，而且死狀非常恐怖。（網上圖片）

屍體遭放血 兇手殺人手法極兇殘

最可怕的是，Elizabeth Short生前遭到兇手虐打，其屍體被攔腰切斷成上下兩截，內臟全被取走，而屍體內的血液全部抽乾，故現場沒有發現任何血跡，所以屍體有被清洗過的痕跡，故此處也非案發第一現場。當時的報導還指出，Elizabeth Short的大腿及胸部的大部份肌肉都遭兇手切去，她大腿上的玫瑰刺青被割下，混雜雜草塞入她的陰部。另外，Elizabeth Short的腸及胃被兇手放在她的臀部下方。當時還有指Elizabeth Short的腹腔充滿各種不明物體，其中一個說法是塞滿糞便。當時警方指出，屍體明顯是兇手故意擺放，讓她做出某種姿勢。據報導描繪，當時Elizabeth Short的手肘抬高至頭側，兩腿分開。

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至於此案為什麼叫做黑色大理花，據了解，說法有很多種。其中一個說法是，屍體被發現時，Elizabeth Short的黑髮披散，其形狀貌似盛開的大理花，故把這案件命名為黑色大理花懸案。

Elizabeth Short死時只有22歲。（網上圖片）

疑似兇手挑戰警方 至今仍是懸案

在1947年1月23日，疑似兇手更公然挑戰警方，將死者生前的遺物，包含一本通訊錄寄給報社，警方發現通訊錄中有一頁被人撕去，而警方調查了通訊錄上有紀錄的75名男性，仍毫無結果。當時洛杉磯警方花了三年偵辦此案，助查的人超過千人，但無法確認兇手。有指由於Elizabeth Short生前交友甚廣，而且關係非常複雜。截止目前為止，據洛杉磯警察局表示，他們曾調查150人，但仍沒有人被落案起訴。