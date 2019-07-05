【詭娃安娜貝爾】78歲老人睇戲暴斃　溫子仁作品非首次嚇死人

「恐怖大師」溫子仁創作的「詭娃安娜貝爾」恐怖電影系列，近日上映第3集《詭娃安娜貝爾：回家》（Annabelle Comes Home），電影有幾驚嚇留待各位入場分曉，但泰國有位觀眾於睇戲途中不幸離世，唔通真係咁得人驚？

今集《詭娃安娜貝爾：回家》口碑不俗。（電影劇照）

死者是來自英國的78歲男子Bernard Wilfred Channing，本周三（3日）在泰國購票入場欣賞《詭娃安娜貝爾：回家》，散場時身旁的女觀眾發現他死亡，立即尋求職員協助，醫生到場後證實Bernard Wilfred Channing死亡，遺體送往醫院進行驗屍，暫未知死者因睇戲受驚嚇、還是有其他死因。

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據悉，死者當日獨自購票入場，但不確定是否與其他人前往泰國，另有泰國媒體指，死者於開場前已暈倒，並非在睇戲途中死亡。當地英國大使館已得悉事件，並透過外交部發聲明，指在地職員將會協助死者家人，並與泰國當局保持聯絡。

《詭屋驚凶實錄2》幾個角色都好恐怖。（電影劇照）

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《詭娃安娜貝爾：回家》並非首部有觀眾於觀映途中死亡的溫子仁作品，3年前溫子仁執導兼編劇的《詭屋驚凶實錄2》（The Conjuring 2）上映時，一名65歲印度男子，晚上到戲院欣賞這部電影時心臟病發死亡。據當時報道指，死者於開場前已感到胸口疼痛，到電影播放期間中風，救護車趕到現場前已返魂乏術。