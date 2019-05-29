【詭娃安娜貝爾3】新邪靈「超渡人」突襲　詭異銀幣成奪魂標記　

由溫子仁及Peter Safran共同創造的「詭屋驚凶實錄宇宙」（The Conjuring Universe）不經不覺踏入第六個年頭。這個「詭屋」宇宙今年加碼，為影迷送上驚喜。4月時率先送上全新作品《哭泣的女詭》（The Curse of La Llorona），探討「她」的起源後，6月將帶影迷重回「詭娃安娜貝爾」的世界。 今次《詭娃安娜貝爾：回家》除了加入大家熟悉的華倫夫婦外，還新增了不少驚慄元素，而在最新的預告中，影迷率先見到新邪靈登場。

歡迎大家再次回到安娜貝爾的世界。（網上擷圖）

《詭娃安娜貝爾：回家》全新預告長約兩分半鐘，部份畫面都曾在上一條預告中出現過，當中包括華倫夫婦把安娜貝爾放鎖於家中的靈異博物館，並安放在已祝聖的玻璃櫃內。可是，華倫夫婦女兒的朋友因一時貪玩，闖入靈異博物館。最終觸發一連串可怕的事情。預告中後段，新邪靈「超渡人」首次登場，並告訴大家他們會用銀幣蓋住死人雙眼，從而奪取他們的靈魂。

華倫太太把安娜貝爾安放在玻璃櫃內，並警告所有人切勿打開。（網上擷圖）

預告尾段一大驚嚇位，銀幣突然在地上出現，一亡魂給超渡人的銀幣突然遮眼。除此之外，預告再次告知影迷，「安娜貝爾，其他靈體會追隨她。」最可怕相信是去到最後，有邪靈從靈界致電問︰「可以叫安娜貝爾講電話嗎？」單憑這幾幕，相信今集驚嚇度十足。

精彩預告逐格睇！！！

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華倫夫婦女兒Judy未知能否逃出生天。（劇照）

《詭娃安娜貝爾：回家》是《詭娃安娜貝爾》系列第三部曲，電影由《詭娃安娜貝爾》系列及《詭修女》編劇Gary Dauberman首次升格，擔正做導演；而溫子仁及Peter Safran續任監製一職。沒想到，「詭屋驚凶實錄宇宙」不斷擴充外，他們的幕後班底都不斷開拓，真的不得不佩服溫子仁及Peter Safran的膽識。