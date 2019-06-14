【詭娃安娜貝爾3】華倫夫婦親女兒談詭娃　「恐懼至今揮之不去」

由溫子仁監製；《詭娃安娜貝爾》（Annabelle）系列編劇Gary Dauberman升呢之導演處女作品《詭娃安娜貝爾：回家》（Annabelle Comes Home）尚有不足一個月就正式上映。影迷從預告可以見到，飾演華倫夫婦女兒Judy Warren的Mckenna Grace將孭重飛演出；然而在現實生活中，Judy Warren年輕時又有否遇過恐怖靈異事件呢，她又如何評價其父母呢？

詭娃安娜貝爾在電影中令不少觀眾非常害怕；現實生活中，原來對華倫夫婦親女兒都有非常大的影響。（《詭娃安娜貝爾：回家》劇照）

華倫夫婦的靈異博物館存放不少靈體。（《詭娃安娜貝爾：回家》劇照）

說起華倫夫婦，相信無人不識，因為他們處理的案件，如阿米提維爾鬼屋、羅德島鬼屋、康乃狄克鬼屋、恩菲爾德騷靈事件及安娜貝爾事件均被改編成電影上映。在即著上映的《詭娃安娜貝爾：回家》中，影迷除了首次接觸到新邪靈「超渡人」外，還終於有幸了解華倫夫婦女兒Judy Warren的生活。

新邪靈「超渡人」將會首次在《詭娃安娜貝爾：回家》登場。（《詭娃安娜貝爾：回家》預告擷圖）

Judy Warren的丈夫Tony Spera認為，安娜貝爾是博物館內陰氣最重又最邪氣的物品。（《詭娃安娜貝爾：回家》劇照）

育有四名子女的Judy Warren，早前接受外國傳媒《Bloody Disgusting》訪問，開腔回應這個恐怖公仔安娜貝爾的秘聞。「關於（安娜貝爾）這個公仔確實令人著迷。它坐在一個盒子並存放在玻璃櫃內，但有時候它的手和腳會移動。它本應屬於小女孩的可愛玩具，但事實並非如此。」

細細個已經見過安娜貝爾的Judy，近期再次談論詭娃安娜貝爾。（《詭娃安娜貝爾：回家》短片擷圖）

戲中飾演華倫夫婦的Patrick Wilson及Vera Farmiga坦言Judy Warren仍然陷入恐懼之中。（《詭娃安娜貝爾：回家》短片擷圖）

兩大秘訣面對詭娃

雖然遠離家中的靈異博物館多時，又多年沒有再見到安娜貝爾，可是，Judy Warren仍然覺得她非常可怕：「我多年沒看到這個洋娃娃，我覺得她非常可怕。」連Judy Warren的丈夫Tony Spera也說：「安娜貝爾無疑是博物館內陰氣最重又最邪氣的物品。」，因為華倫夫婦總認為這隻洋娃娃能使天下大亂。而細細個已經見過安娜貝爾的Judy Warren，她表示其父母有兩大秘訣給她傍身：「父母總是告訴我別承認它的存在，及別直視它。直到今天，我也不會直視它，也不想想起它。」

可是即使有兩大秘訣，但Judy Warren笑指，安娜貝爾到現在還不時提醒她不要忘記它。在戲中飾演華倫夫婦的Patrick Wilson及Vera Farmiga與華倫夫婦親生女兒Judy Warren傾談後，都指出她仍然陷入恐懼之中，看來這個洋娃娃真的非常可怕。

由於詭娃安娜貝爾非常可怕，華倫夫婦要把她鎖在玻璃櫃內。（《詭娃安娜貝爾：回家》劇照）

導演Gary Dauberman指出，戲中幾段華倫夫婦遇到的驚險遭遇是真有其事。（《詭娃安娜貝爾：回家》官方圖片）

另外，導演Gary Dauberman同時指出：「《詭娃安娜貝爾：回家》整體的故事雖然是虛構，但戲中幾段華倫夫婦遇到的驚險遭遇是真實發生的。」這個做法也是《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）慣常的做法，相信這會令影迷更加期待《詭娃安娜貝爾：回家》上映。

華倫夫婦在家中設置了靈異博物館。（《詭娃安娜貝爾：回家》短片擷圖）