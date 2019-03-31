【詭娃安娜貝爾3】新、舊靈體集結　首預告揭Annabelle係邪靈之首

由《詭屋驚凶實錄》系列電影衍生而來的《詭娃安娜貝爾：回家》（Annabelle Comes Home），電影首條預告終於面世。從預告中可以見到，詭娃安娜貝爾被意外釋放出來。除了引發可怕事件外，「她」原來還可以吸引惡靈，新舊惡靈共冶一爐，難怪電影監製溫子仁表示「《詭娃安娜貝爾3》是詭屋驚凶實錄宇宙（The Conjuring Universe）全新一章！」究竟今次會有什麼惡靈因禍得福，繼詭修女及扭曲人後，獲得獨立電影機會呢？大家拭目以待！

今集《詭娃安娜貝爾3》將回到華倫夫婦家，而在首條預告亦開宗明義指出，收藏室內的所有物品都不是玩具。（網上擷圖）

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《詭娃安娜貝爾：回家》監製溫子仁數日前在其社交網站公開電影首張劇照，沒料到，事隔數天後，電影首條預告亦都緊接登場。首條預告長約2分30秒，而今集電影帶大家回到熟悉的地方 — 華倫夫婦家。在預告開首時，電影特意再為影迷介紹多一次地下收藏室，而這間房內都是擺放著一切「被附身、被下咒或被套用在某些神秘儀式的物品」，並明言這些「全不是玩具」。

詭娃安娜貝爾在被子下出現，應該是最基本的驚嚇情節。（網上擷圖）

《詭娃安娜貝爾3》首預告暗藏過去及新的恐怖邪體 大家又發現幾多個呢？

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可是，由於華倫夫婦有要事要外出，於是找來兩位朋友幫手照顧其女兒。但是，最終有人因忍不住好奇心，誤把詭娃安娜貝爾釋放出來，而「她」還吸引了舊及新的惡靈出現，有影迷笑指《詭娃安娜貝爾3》是「復仇者聯盟之Annablla」。而這次要面對詭娃安娜貝爾外，還有其他惡靈出現，因為「那個公仔，其他靈體以之為首」，所以終迫使華倫夫現身，正式加入到《詭娃安娜貝爾》的故事之中。溫子仁在社交網站則透露，《詭娃安娜貝爾3》發生在《詭屋驚凶實錄》與《詭屋驚凶實錄2》之間。至於最終有什麼新靈體加入，相信仍有待觀察。