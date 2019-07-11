【蜘蛛俠決戰千里】「MJ」Zendaya私下係潮人　最愛Show腿同露背

在電影《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）中，飾演「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）女友「MJ」的Zendaya，是一個不太擅長交際，打扮很低調的女生。 但原來現實中的Zendaya，打扮相當出眾，無論是超特出五顏六色的時尚打扮定華麗的性感晚裝，她都駕馭得很好，絕對是天生懂穿搭的衣架。

飾演「MJ」的Zendaya，在《蜘蛛俠：決戰千里》經常以牛仔褲造型登場，打扮很低調。（劇照）

為讓女兒實現夢想 媽媽打兩份工

現年22歲的Zendaya擁有非洲、德國和英國血統，童星出身的她從小已熱愛表演，8歲時就加入舞蹈團，13歲已經在迪士尼頻道主演《舞動青春》(Shake It Up)，在2013年更曾經推出過專輯《Zendaya》。



Zendaya曾在訪問中透露，她小時候的夢想就是要成為一名演員，而她的父母也很支持她在這方面發展，細個就帶Zendaya周圍去試鏡，爸爸更因此而辭掉原來的工作，負責照顧Zendaya。媽媽更因此要打兩份工，為的也是讓女兒能實現夢想。

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但現實中她有非常不一樣的穿著打扮。（Zendaya/IG相片）

Zendaya首次參與的電影，就是2017年的《蜘蛛俠：強勢回歸》(Spider-Man: Homecoming)，之後她在《大娛樂家》中也有出色表現，飾演雜技員Anne，在戲中要表演空中飛人，拍攝時大部分時間都是由她親自上陣，有機會讓她發揮她的才華。

Zendaya擁有逆天的長腿。（Zendaya/IG相片）

Zendaya擁有逆天長腿

身高178cm的Zendaya，除了唱得跳得又演得，擁有逆天的長腿，她當然也曾為百貨公司和各大品牌擔任時裝模特兒。有別於在《蜘蛛俠》戲中，性格比較孤僻，行事低調的宅女，Zendaya現實中很有自信又懂得打扮，出席不同活動時的穿搭，都完全感受到她的風格。

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衣著打扮超有風格

「MJ」外冷內熱，經常cool爆示人，而現實中的Zendaya卻有非常大的反差，私下是個對穿搭十分講究的人，近年更是時尚圈的新寵，曾登上不同國際時裝雜誌的封面。上至髮型下至服飾，Zendaya都勇於挑戰不同風格，變化多多，每次現身都帶給大家新鮮感，尤其她一身舞康小麥色的膚色，配襯鮮豔的顏色也覺得很好看。

Zendaya在《大娛樂家》有大量高難度動作的演出。（《大娛樂家》劇照)

原來仲係一位狗奴

這位百變小女生，除了愛打扮，私下也是一個狗奴，經常在網上貼出愛犬的近照。而童星出身的Zendaya在工作上也是喜歡挑戰不同類型的工作，她在HBO新劇《Euphoria》裡更有大膽的演出。劇集講述濫藥、性愛、身份認同問題，劇情需要不少裸露、血腥的鏡頭，相信大家都希望在未來的作品能看到更多不同形象的Zendaya。

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