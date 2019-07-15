【反斗奇兵4】胡迪原型揭秘　暗黑風格險讓《Toy Story》系列夭折

《反斗奇兵4》（Toy Story 4）上周正式上映，不少人在9年前看《反斗奇兵3》（Toy Story 3）時，見到安仔成長而被迫離開兒時玩具胡迪、巴斯光年及翠絲等時，都忍不住落淚。 深受大家歡迎的胡迪，最初設定竟然是一個反派，而且專門「蝦蝦霸霸」，但最後為何這計劃會胎死腹中呢？

《反斗奇兵4》上周四上映，除了加入不少新玩具外，牧羊女霸氣回歸。（《反斗奇兵4》劇照）

1995年上映的《反斗奇兵》（Toy Story）是有「當代和路迪士尼」之稱的John Lasseter處女作品，同時也是彼思動畫製作室（Pixar）製作的首部電腦動畫長片，而戲中的玩具除了陪伴男主角安仔成長外，也伴隨著影迷成長。然而，大家又知道這些玩具的背後原型嗎？趁這機會，再次了解胡迪的由來。

胡迪最初設計是超級壞人。（《反斗奇兵》劇照）

這位人見人愛，深受玩具及大家喜愛的胡迪警長，據了解原本被設定成為反派，而且是一位無惡不作的壊人。在首集有一幕指出胡迪因妒忌新玩具巴斯光年，而嘗試推他掉落書枱。幸好兩人最後冰釋前嫌，成功逃離玩具虐待狂阿薛的家，齊齊安全回到安仔新家。可是，這一幕的最初設定比原版還要黑暗多十倍。

在原初設定中，胡迪刻意把巴斯光年扔出窗外，並沒有理會其他玩具的不滿，並跟「他們」說：「這是一個玩具吃玩具的世界。」除此之外，胡迪開始不斷侮辱其他玩具，特別是彈弓狗，最終導致所有玩具集體反抗他。有指當時暗黑胡迪是借鏡40年代至60年代知名的木偶節目《Howdy Doody》中的牛仔主角。

胡迪趕走了巴斯光年後，再欺負其他玩具，特別是彈弓狗。（網上圖片）

時任迪士尼主席Jeffrey Katzenberg在觀看過暗黑風格《反斗奇兵》後非常震怒，並險些令《反斗奇兵》壽終正寢。當時《反斗奇兵》監製指出，他們希望以壊人做主角能夠顯得與眾不同，而導演John Lasseter就表示：「他們希望觀眾說出『不，胡迪，不要做這選擇』，而非純粹『哇，胡迪這麼混帳』。」

可是，他們走得太前衛了，最終只創造了一個與劇本不相容的惡霸。幸好，迪士尼在兩周後給予Pixar第二次機會，令Pixar得以重新製作電影故事。最終，製作團隊借鏡專演牛仔的美國演員Woody Strode，使胡迪變成善良而正義的牛仔。