【反斗奇兵4】《Toy Story》系列另類彩蛋　專向經典恐怖片致敬

由彼思（PIXAR）所製作的每部動畫電影藏滿彩蛋，除了向自家作品致敬外，原來還很喜歡向這部經典恐怖電影致敬。而剛剛上映的《反斗奇兵4》（Toy Story 4），都不乏向這部經典恐怖電影致敬的畫面。

《反斗奇兵》系列佈滿《閃靈》彩蛋。（《反斗奇兵4》劇照）

Lee Unkrich也許是一個你未必聽過的名字，然而由他監製、執導、甚至編寫故事的電影作品你總會看過一兩套，當中包括《反斗奇兵》（Toy Story）系列電影、前年上映的《玩轉極樂園》（Coco）、2001年上映的《怪獸公司》（Monsters, Inc.）及2003年上映的《海底奇兵》（Finding Nemo）等。而這些作品之中，都埋藏向經典恐怖片《閃靈》（The Shinning）致敬的彩蛋。

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《反斗奇兵4》導演Josh Cooley接受外國傳媒《comingsoon.net》訪問時指出，編劇Lee Unkrich是《閃靈》的超級粉絲，所以有他參與的作品就有《閃靈》的彩蛋出現，並打趣叫影迷不妨先觀看《閃靈》後才看《反斗奇兵4》。