【蜘蛛俠決戰千里】崩壞版梅姨曝光　真人同呢位超級英雄有段情

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）上映後，在全球掀起熱潮，與電影相關的話題亦很受大家關注。 戲中除了有帥氣「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）、長腿「MJ」Zendaya，飾演「梅嬸」（May Parker）、現年54歲的Marisa Tomei也是一名美魔女。不過，近日就有幾張「梅嬸」的造型照曝光，網民睇相之後就大彈，Aunt May簡直是崩壞了！

梅嬸來個大變身，由婆婆變成由美魔女Marisa Tomei演出，這個開門勁有魅力！（劇照）

過往的「梅姨」都比較成熟

喜歡蜘蛛俠的影迷，對「梅姨」（Aunt May）也不會感到陌生。過去飾演這角色的演員，因為迎合劇情所需，無論漫畫版、Tobey Maguire版抑或Andrew Garfield版本中的梅姨，都是一位上了年紀的成熟角色。初代蜘蛛俠Tobey版的「梅姨」就是由Rosemary Harris飾演，2002年拍攝第一集《蜘蛛俠》時她已經有75歲；而Andrew版的梅姨就由Sally Field飾演，《蜘蛛俠：驚世現身》在2012年上映時，Sally亦都有66歲。

最索梅嬸竟然崩壞了？

直至近年的Tom Holland版的「梅嬸」，就找來Marisa Tomei飾演，這位堪稱最索的「梅嬸」，其實年過50，但因為保養得宜，又經常在戲中穿小背心示人，所以就得到這個稱號。

不過，Marisa近日在IG貼出幾張「梅嬸」的造型照，原來「梅嬸」本來有可能是以不同形象見人。有爆炸頭襯格仔衫、有短曲髮配黃色小背心，也有盤起頭髮戴眼鏡以及中間分界的長髮的造型。網民看到這些造型後都大彈，這幾個形象太嬸嬸了吧，甚至覺得這些造型完全未能突顯Marisa的美魔女氣質，直指是「崩壞版梅嬸」。

Marisa Tomei真人都keep得很好，身材100分！（Marisa Tomei/IG相片）

Marisa曾獲奧斯卡最佳女配角獎

幸好，Marvel最後定下了戲中長直髮，愛穿緊身小背心的「梅嬸」造型，才能成就了這位最索「梅姨」。而其實私底下，Marisa的確是一個凍齡美人。她是意大利裔美國人，在1984年就出道。多年來演出超過50部電影，更曾獲得奧斯卡最佳女配角獎。

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真人原來同過呢位「超級英雄」拍拖

最令人意外的，可能就是她在1990年代初期，Marisa原來曾經與「鐵甲奇俠」的羅拔唐尼（Robert Downey Jr）拍拖，他們因拍攝《卓別靈傳》（Chaplin）而相識，之後更情侶檔演出《情牽夢美人》（Only You），戲假情真陷入熱戀。雖然戀情最後告終，但他們再見亦是朋友，據知，Marisa能演出「梅嬸」，也是由羅拔唐尼推薦。

原來「梅嬸」與「鐵甲奇俠」有過一段情。（《卓別靈傳》劇照）