【蜘蛛俠決戰千里】混血靚仔情敵Remy人氣急升　真人原來咁大個仔

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）中，除了主角「蜘蛛俠」，他身邊的同學仔亦都相當搶鏡。 而原來飾演「蜘蛛俠」情敵Brad Davis的華裔演員Remy Hii，現實中高大靚仔，引起不少粉絲關注，知道他的真實年紀後更是被嚇了一跳。

在《蜘蛛俠：決戰千里》中，「蜘蛛俠」和他的情敵一樣對「MJ」很有好感。（GettyImages）

電影《蜘蛛俠：決戰千里》裡，「蜘蛛俠」Peter Parker就讀Midtown High School，他的一班同學仔在這次旅程，除了遇上重重難關和危險，同時也發生了不少趣事。戲中滿滿的校園風，未知有否勾起大家上學的回憶？而導演Jon Watts早前更在IG貼出同學們的畢業照。單從那幾張畢業照中，都完全能透露同學們的不同性格，例如有人喜歡笑、有人神情冷酷，也有同學喜歡交出自己的私伙寫真，非常搞笑！

「蜘蛛俠」Peter Parker的Brad Davis，在戲中積極地想追求「MJ」。（影片截圖）

「蜘蛛俠」的情敵曾與Mary Jane約會

在戲中飾演Peter Parker的情敵、差一點被無人機殺掉的Brad Davis，其實是由擁有華人血統演員的Remy Hii飾演，相信他的帥氣樣貌以及高大身材，也令大家留下深刻印象吧！而其實這個角色，首次登場是在1979年《Amazing Spider-Man》的第188期漫畫當中，講述Brad Davis是想追求Mary Jane，更曾在Peter Parker和Mary Jane關係破裂時約會過Mary，在漫畫中也的確是Peter的情敵。

《蜘蛛俠：決戰千里》的製片Eric Carroll曾在訪問中透露，Brad Davis這角色很重要，他是那種在高中時代，「頭髮總是看起來很正常，衣服總是適合他們的方式，他讀的所有書都和MJ一樣 ，或者他至少說謊說他讀的所有書都和MJ一樣。」在戲中經常逗得MJ開心大笑，這點已讓「蜘蛛俠」很不安。

導演Jon Watts早前在IG貼出同學們的畢業照，單靠睇相已經大概了解到幾位同學的性格。（Jon Watts/IG相片）

情敵的真實年紀？！

而在戲中演出高中生的Remy有型高大，但原來現實中的他已有32歲，但扮起學生也毫無違和感。Remy的爸爸是馬來西亞華人、媽媽來自英國，這位混血型男身高180cm，從他私底下影的相片也看得出，身型很不錯，真係keep得幾好。原來他近年都有演過不少作品，包括《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）、劇集《Harrow》、Netflix的《Marco Polo》等等。

+ 13 + 12 + 11

Remy Hii現實中同樣有型又帥氣！（GettyImages）

最鍾意昆是在布拉格拍外景

Remy Hii早前接受外國媒體訪問時都話很開心能夠參與MCU的電影，最深刻的是拍攝《蜘蛛俠：決戰千里》時，因為故事的時間線是緊接《復仇者聯盟4：終局之戰》，但Marvel方面為了不想洩漏太多資料，所以只會逐少地透露演員需要知道的內容，盡量不會提到《復仇者聯盟4》最關鍵的內容。

而Remy亦透露這次拍攝到了不少國家取景，當中他最喜歡的就是在布拉格拍攝，因為當地有大量有歷史的建築，他覺得拍出來的畫面尤其美麗。

更多Remy Hii有型靚相：