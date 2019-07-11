【蜘蛛俠決戰千里】湯賀蘭盤算辭演蜘蛛俠？　目標15年後奪奧斯卡

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）再度在全球掀起熱潮，而飾演「蜘蛛俠」的湯賀蘭（Tom Holland）也演活了Peter Parker這個角色，很受粉絲歡迎。 但日前湯賀蘭接受訪問時，竟然自爆不想一直演「蜘蛛俠」，令一眾影迷解讀為他要辭演這角色而大為緊張。

飾演「蜘蛛俠」的湯賀蘭（Tom Holland）在全球都很受歡迎，但近日有指他公開表示不想再演「蜘蛛俠」。（劇照）

《蜘蛛俠：決戰千里》票房節節上升，全球票房已收超過5億美元收入。這位新一代「蜘蛛俠」湯賀蘭現年只有23歲，見他平日經常都笑笑口，性格天真活潑有愛心，但原來對人生，已經有一盤很完美的規劃，最近在訪問中亦提到，自己對一直演出「蜘蛛俠」這角色有所保留。

Tom視Jake Gyllenhaal為學習對象。（GettyImages）

唔想被困在同一個角色

Tom原來早就有一個周詳的20年計劃，他希望自己能成為一個全方位演員，就像積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）﹑里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）﹑梅麗史翠普（Meryl Streep）等巨星，「我不想被困在一個角色裡，演出英雄電影最易被定型。」



Tom提到自己每次跟經理人公司開會，他都會問同事：「我可以演誰？下一步是甚麼？有沒有甚麼新角色可以參演？」他想挑戰更多不同種類的角色、參與不同電影。他又提到自己希望這5年能好好享受生活，15年後就能贏得一座奧斯卡獎項，20年後就想做一個導演，所以他不肯定自己會否一直演出「蜘蛛俠」這角色。

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有粉絲擔心佢唔再演「蜘蛛俠」

雖然他的發言，令不少粉絲都很擔心，之後未必能夠看到Tom Holland版本的「蜘蛛俠」，但其實說到底他只是希望能在演藝圈發展得更全面，嘗試挑戰不同角色。加上，Tom跟Marvel還有一部戲的片約，所以大家的擔心也是言之尚早。Tom未來已有多部作品排住隊上映，今年年尾已經有部講述天才愛迪生故事的電影《電流戰爭》（The Current War），Tom將會與「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch），同台演出，相信大家都很期待。