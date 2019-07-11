【蜘蛛俠決戰千里】湯賀蘭隨時無得撈？　傳Sony刁難為下集設限制

由《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）導演Jon Watts執導；湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）等主演的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）是由Marvel Studios及哥倫比亞影業（Columbia Pictures）共同製作。目前電影上映只有數天，全球票房已錄得約5億8,800萬美元收入。可是，近日外國有傳媒披露，假如《蜘蛛俠：決戰千里》最後全球票房未能衝破10億美元關口，Sony將重獲全權控制，或者到時候，湯賀蘭的蜘蛛俠就不能夠在MCU登場。

湯賀蘭飾演的蜘蛛俠在《美國隊長3：英雄內戰》首次登場。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

先簡單回顧蜘蛛俠版權的歷史，其實蜘蛛俠及他大部份反派的版權，一直由Sony掌控，當中包括去年上映的《毒魔》（Venom）、及籌備中，由謝拉力圖（Jared Leto）飾演的《Morbius》。可是由於2014年上映的《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）口碑不佳，於是Sony在2015年與Marvel Studios達成協議，容許蜘蛛俠出現在Marvel電影宇宙中。之後湯賀蘭飾演的蜘蛛俠在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）首次登場，緊接而來才是蜘蛛俠首部個人電影《蜘蛛俠：強勢回歸》。然而合約的細節從未向外公布，但據了解這筆交易相當複雜。

外國傳媒指出《蜘蛛俠：決戰千里》全球票房需要衝破10億美元，Marvel Studios才能保持第三集的控制權。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

可是，近日有外國傳媒《The Ankler》突然披露合約部份細節，指出當初達成協議的其中一點是要求第二部作品的全球票房能衝破10億美元。如果成功的話，Marvel Studios仍有權管理第三部的《蜘蛛俠》個人電影。假如最終不幸未能達標，則將由Sony完全接管，消息傳出後，Marvel Studios及Sony均未有回應。

蜘蛛俠其中一名反派毒魔都是由Sony控制。（《毒魔》劇照）

雖然未知消息是否屬實，但消息傳出後，不少網民都認為只是兩間公司的宣傳及公關技倆。目前《蜘蛛俠：決戰千里》全球票房已錄得約5億8,800萬美元收入，而前作《蜘蛛俠：強勢回歸》，全球票房則錄得約8億8,000萬美元。然而，唯一可以肯定的是，當完成《蜘蛛俠3》時，雙方合約就會完成，到時候Marvel Studios及Sony需要重新商討未來合作的新方式。