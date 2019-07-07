【蜘蛛俠】里安納度差點成為蜘蛛俠　本來同大導占士金馬倫合作

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）上映後再度掀起熱潮，雖然湯賀蘭（Tom Holland）這位新一代的「蜘蛛俠」非常受歡迎，但不少影迷難免都會想起從前的歷代蜘蛛俠。 而其實荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），當年只差一點點就成為了「蜘蛛俠」，他更承認自己推掉過多個科幻英雄人物的演出。

湯賀蘭（Tom Holland）這位新一代的「蜘蛛俠」非常受歡迎，爆紅全球。(IG相片)

Tom Holland飾演的新一代的「蜘蛛俠」，個性純真又可愛，宣傳時經常愛劇透，私下更有一顆善心，深受影迷愛戴。早前外國媒體《IGN》票選歷代最愛的蜘蛛俠，Tom Holland更不負眾望奪得第一名，而第二名就是相當深入民心，演出初代蜘蛛俠的杜比麥奎爾（Tobey Maguire）。尤記得當年他與姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）版本的Mary Jane的浪漫愛情故事，簡直就是大家心中的經典。

Tom Holland性格爽朗，私下也是一個很有善心的男生。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

里安納度只差一點點就成為「蜘蛛俠」

其實，早在《復仇者聯盟3：無限之戰》上映之前，已有不少網民忽發奇想，幻想如果90年代要開拍《復仇者聯盟》，到底應該由誰來演出各路英雄才最適合？當時網民已經揀定里安納度要演「蜘蛛俠」，但原來現實中當年這位巨星的確只差一步就會成為這個角色。

杜比麥奎爾（Tobey Maguire）飾演的蜘蛛俠也是相當深入民心。（《蜘蛛人》劇照）

由老友杜比麥奎爾演出這角色

當年原本「蜘蛛俠」是由里安納度狄卡比奧演出，與《鐵達尼號》的大導演占士金馬倫（James Cameron）合作，但最終電影並沒有拍成。而「蜘蛛俠」一角最後就由里安納度的老友杜比麥奎爾（Tobey Maguire）來演出，成就了一個經典的角色。

據外媒報道，里安納度在90年代後期很接近要演出「蜘蛛俠」，當時占士金馬倫正在發展這個計劃，預計Electro同Sandman會是反派。里安納度曾在訪問中提到，「知道導演當時是半認真地跟我討論，我記得當時有個劇本，但不記得有沒有細看，是有過幾輪討論，但已經有20多年前的事，我也不太記得了。」但言語間就透露，似乎未有去到試穿戲服的一步。

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原來里安納度狄卡比奧只差一點點就成為「蜘蛛俠」。（GettyImages）

唔只推掉「蜘蛛俠」呢個角色

而其實里安納度狄卡比奧也曾表示自己除了《蜘蛛俠》Peter Parker之外，還曾經有機會成為《星球大戰前傳II複製人侵略》（Star Wars:Episode II-Attack of the Clones）的少年黑武士Anakin Skywalker，但他都婉拒了，全因他當年覺得自己未準備好演出這角色。他亦曾差點成為《新蝙蝠俠不敗之謎》（Batman Forever）中的羅賓，但角色同樣被他婉拒了。

里安納度曾在訪問中提到，雖然曾推掉不少英雄及科幻片角色，當時是因為自己導對這類演出不太有興趣，又認為自己未準備好。不過以前拒絕不代表往後一定拒絕，他指出近年英雄及科幻片角色性格越來越豐富，人物設定不斷進步，不排除往後會演出相關作品。