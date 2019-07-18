【沉默的證人】任賢齊硬食張家輝重拳　戴面具做戲險破相

由《虎膽龍威2》（DIE HARD 2）導演雷尼哈林（Renny Harlin）操刀執導《沉默的證人》，張家輝與任賢齊事隔15年再聚，在戲中由頭打到尾，而且貫徹《虎膽龍威》的風格，故事只發生在葵涌殮房一個場景內，展開一場血腥暴力的困獸鬥。

張家輝與任賢齊打足全場，挑戰二人的動作極限。（《沉默的證人》劇照）

由於動作連場，家輝表示拍攝前要有充份安排，不過到真正落場之時，很多時也會在現場激發起靈感。家輝：「我們的戲份很集中，角色亦不多，劇組要顧慮的事情也會在事前安排好。縱使整部電影有大量的動作鏡頭，很多郁動又難掌控的不確定因素，但最後劇組亦能確保大家在一個周全的環境下進行拍攝。」

電影開頭，小齊要長戴面具登場。（《沉默的證人》劇照）

至於小齊，他坦言今次做賊實在不容易，其中一幕講家輝要不斷從後箍頸喪打自己，令他動彈不得，又有一場戲講女主角楊紫不斷以椅敲打自己，小齊笑言終於得到報應。「因為之前我們三個大賊欺負兩個斯文人欺負得太久，最終令手無搏雞之力的人也學懂如何還擊，甚至乎以更狠、更高招去對付他。」

到底有咩陰招？因為家輝今次飾演法醫，在戲中會利用很多層出不窮的元素去傷害小齊，又會洞悉對方底細，開始跟他打心理戰。而小齊打嘅同時，因為要戴面具，而且眼睛通窿位置又只有細小的一個洞，很貼面的，令他每次稍微有郁動時，也會被面具割傷。