【使徒行者2】打到去緬甸及西班牙　張家輝：拍攝過程輕鬆愉快

由文偉鴻導演執導，樂易玲、劉偉強監製，齊集三大影帝張家輝、古天樂、吳鎮宇的動作電影《使徒行者2諜影行動》將於8月上映。 從最近釋出的兩段製作特輯中，可以率先見到戲中多場大型動作場面的拍攝情況，張家輝更表示拍攝過程相當輕鬆愉快，古天樂就呼籲觀眾要拭目以待。

《使徒⾏者2諜影⾏動》將會在8月8日上映，集齊3大型男，備受粉絲期待。（《使徒行者2諜影行動》圖片）

電影以「臥底」為題材，今集講述香港鬧市發生嚴重交通意外，刑事情報科警司葉國帆 （吳鎮宇 飾)）和總督察程滔（張家輝 飾）逮獲一名女黑客姚可儀（姜珮瑤 飾）。保安部警司井進賢（古天樂 飾）認為這兩位警司和總督察都有可疑，於是向警務處處長要求禁止兩人插手案件。

調查範圍擴展到緬甸和西班牙，古天樂飾演的井警司與張家輝飾演的總督察，在多次合作中產生矛盾，在吳鎮宇演的葉警司眼裡，二人忠奸難分，處長卻認為葉警司顛倒黑白，懷疑有神秘組織操控事件，需深入調查。可是，女黑客姚可儀口供亦帶誤導性，警隊高層一時間迷惘，不曉得誰正誰邪。

點撃即睇《使徒行者2諜影行動》製作特輯：

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由香港打到去緬甸、西班牙

三大型男由香港打到西班牙及緬甸，《使徒行者2諜影行動》製作團隊遠赴當地拍攝，以緬甸首府仰光為例，製作團隊得到緬甸政府通力合作及全力支援，把最主要街道封鎖，拍攝一場大型飛車追逐及街頭槍戰，再加上直升機低空盤旋，幾可亂真，在當地也吸引大量市民圍觀，每個鏡頭拍攝完畢後，更有人拍晒手掌及歡呼。

張家輝表示在當地拍攝時過程輕鬆愉快。（《使徒行者2諜影行動》圖片）

張家輝：拍攝過程相當輕鬆愉快

至於西班牙奔牛節，動作導演錢嘉樂表示，拍攝難度在於如何把飛車及槍戰與奔牛混合。製作特輯的訪問片段中，張家輝認為今次多場大型動作場面的拍攝皆十分順利，最主要原因是有賴所有專業的台前幕後，全力以赴準備充分，他只需要配合便可以，相當輕鬆愉快。而古天樂對《使徒行者2諜影行動》的多場大型動作場面的拍攝表示「真係估佢唔到，呼籲觀眾拭目以待！」