【使徒行者2】最新海報疑揭底牌　張家輝古天樂吳鎮宇邊個係奸？

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由文偉鴻執導、三大影帝張家輝、古天樂及吳鎮宇主演的電影《使徒行者2諜影行動》將於8月8日香港上畫，今日三大影帝的個人海報亦已曝光！

以「臥底」為主題的《使徒行者》系列一直深受觀眾喜愛，今集包含前作三大經典元素：警匪、卧底、兄弟情，講述臥底情義、人性善惡和人心叵測等等，帶來更懸疑、緊張和寫實的警匪大戰。

電影公司早前已經發布了《使徒行者2：諜影行動》的海報。（電影公司提供）

電影講述香港鬧市發生嚴重交通意外，刑事情報科（反恐）警司葉國帆（吳鎮宇　飾）和總督察程滔（張家輝　飾）逮獲一名女黑客姚可儀（姜珮瑤　飾）。保安部警司井進賢（古天樂　飾）認為葉和程有可疑，向警務處處長要求禁止兩人插手案件。雖然今次「釘姐」佘詩曼不會出現，不過就由姜珮瑤以新角色演出。

《使徒行者2：諜影行動》橫跨香港、緬甸、西班牙三地拍攝。（預告截圖）

今次《使徒行者2：諜影行動》更會橫跨香港、緬甸、西班牙三地拍攝，更是第一部在緬甸拍攝的電影，得到政府全力支持，軍警全面配合拍攝，讓觀眾更能看到緬甸神秘而富有魅力的文化背景。

而在緬甸和西班牙的戲份更會講到古天樂和張家輝產生矛盾，在吳鎮宇眼中兩人忠奸難分，處長卻認為吳鎮宇顛倒黑白，懷疑大量黑警滲入警隊多時，需深入某神秘組織調查事件，因為種種問題令到警隊高層十分迷茫，正邪難辨，同時忠於「臥底」和「懸疑」的要素，令觀眾看戲時更加刺激！

加上在最新公布的海報中，被受懷疑的古天樂和張家輝皆為陰陽面，只有吳鎮宇是正常打燈，難道在海報中已經透露三人的忠奸之分？

《使徒行者2：諜影行動》最新劇照：

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