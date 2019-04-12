【使徒行者2】三大影帝繼續坐陣　張家輝古天樂吳鎮宇敵友難分

自2002年電影《無間道》系列後，大量卧底題材作品紛紛出爐。《使徒行者》由電視劇爆紅再開拍電影，早前林峯回歸TVB宣佈開拍電視版《使徒行者3》，年中先開拍未有咁快播出，但電影續集《使徒行者2︰諜影行動》搶先出爐，4月12日宣佈劍指暑假檔期8月上映，並首次公開劇照。

《使徒行者》於2016年上映，於內地票房超過六億人民幣。（網上圖片）

續集繼續有張家輝、古天樂、吳鎮宇三大影帝坐陣，遠赴緬甸、西班牙等多地取景拍攝，以全新故事同人物發展。故事以一份暗網解鎖嘅黑警資訊，令警界陷入前所未有恐慌。為保護證據，警界內部敵友難分。據知呢套戲係繼《無間道2》之後，吳鎮宇再度與劉偉強合作嘅臥底電影。

《使徒行者2︰諜影行動》呢日發佈海報，並劍指暑期檔宣佈將於8月9日全國公映。

呢日首次公開劇照。其中一張見到古天樂同張家輝著上西裝，面對面以凌厲眼神對望，上集分別為正邪兩方，但細心一睇佢地都有戴上寫住香港警察嘅職員証；另外兩張劇照亦見到二人齊齊著上避彈衣，拎住步槍並肩作戰。

二人同為警察，但眼神中有一絲敵意，到底是敵還是友？

另一張劇照見到佢地並肩作戰相當帥氣。

《使徒行者》電影版2016年上映，由古天樂、張家輝、吳鎮宇、佘詩曼主演，延續劇集版劇情，以「尋找臥底」為主題，臥底阿釘（佘詩曼飾）收到一個以康氏密碼打出嘅神秘訊息，一個自稱「Blackjack」嘅臥底表示同警隊失聯，阿釘隨即報告上司Q Sir（吳鎮宇飾），張家輝同古天樂分別透露自己就係「Blackjack」，展開生死之爭。

上集電影中已經身亡嘅吳鎮宇，喺全新故事角色下，繼續同古仔家輝演技大鬥法。

身為《使徙》鐵腳之一嘅佘詩曼，因為要拍攝內地新劇而無緣參與今次演出，令女主角落喺內地演員姜珮瑶身上。今年初開鏡活動上姜珮瑶透露自己會飾演一個記者。而馬德鐘亦喺影視博覽活動時，透露自己同三位影帝有唔少對手戲：「今次做警務處處長，咁我以前都做過警察，所以知呢個職位係神級位置，同埋我演咗警察咁多年，由散仔演到警務處處長，其實都係演藝界一個夢想，同埋可以同幾大影帝合作，又好多好耐冇合作過嘅演員合作，今次係好特別嘅經驗。」

佘詩曼因為要拍攝內地新劇而無緣參與今次演出，女主角改為內地演員姜珮瑶。（資料圖片）