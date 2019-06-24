真實版上流寄生族　韓國業主平均要到43.3歲才有樓　16%靠繼承

近年不少香港人都感到難以儲起首期及買樓，過往做幾年工作就能付首期供樓的情況已經難再見。電影《上流寄生族》反映韓國貧富懸殊，現實上韓國人買樓年齡亦愈推愈遲，原因當然是買不起。

韓國國土研究院向國土交通部提交的報告顯示，近4年來，韓國業主平均要到43.3歲才首次擁有物業。該調查在2018年6至12月舉行，訪問了6.13萬個家庭。

中下游家庭要56.7歲才首次有樓

結果顯示，擁有首間住宅物業的平均年齡，較2017年晚了0.3歲，較2016年晚了1.4歲。

中下游收入家庭情況更令人擔憂，平均首次有樓年齡已延後至56.7歲。

有人接近60歲才買樓嗎？原來調查不限於購買物業，受訪者當中有15.6%是靠繼承和贈與，才有自己的居所。而最常見的方式仍然是買二手單位，比例為57.6%。

大家看看《上流寄生族》的劇照，一探韓國貧富懸殊的情況↓

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韓國兩種租樓方案 助儲首期

不過，韓國有兩種租務方案，幫助首置客儲起「實力」。其中一種方式是「全租」方案，租客交出樓價約80%金額，之後不用交租，業主可利用這筆錢投資或收息，租約滿後租客可拿回全數本金。

第二種是月租制度，首先交出一筆約數十萬港元的保證金，然後每月交租，這筆租金不會太高，完約後同樣可拿回全數保證金。

上述兩種方案如保證金不夠，亦可以向銀行借貸，利息並不高，而且年輕人有機會到其他城市工作，因此年輕時偏向租樓。

平均按揭僅37.8% 年輕家庭不到五成

當租樓到一定時間後，租客就能儲夠一定實力支付首期。韓國國土研究院報告指出，買家的平均按揭貸款比例為37.8%，即是說只做了37.8%按揭，可見制度令韓國人可儲首期。

20至34歲的青年家庭，買樓平均按揭比例為45.6%，女方年齡低於49歲、結婚5年以內的新婚家庭，比例則為43.2%。

韓國近年經濟疲弱，除非是《上流寄生族》那樣泊到好碼頭，否則不少人收入其實不算高。有70.7%受訪家庭回答「償還按揭和房租感到有壓力」，青年家庭比例為84.3%，新婚家庭為82.7%。