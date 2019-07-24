【復仇者4】魁隆大軍被鐵甲奇俠撻走晒？　編劇：呢個角色走甩咗

雖然《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》已經告一段落，不過對於戲中的細節，影迷們仍然是非常感興趣，不斷研究戲中情節等到底對往後MCU世界發展和影響。 近日，Marvel在聖地牙哥動漫展公布了未來一連串電影和劇集的計劃，於是又再令粉絲陷入瘋狂討論。其中，一直有不少人好奇到底2014年的嘉魔娜（Gamora）（Zoe Saldana飾）是生是死，編劇終於給了大家答案。

《復仇者聯盟：終局之戰》出現了時間旅行這個概念，當時2014年的魁隆（Thanos）帶着他的團隊，去到2023年的地球，但最後就憑鐵甲奇俠搶到無限手套之時，一下彈指就令魁隆的軍隊全都消失了，而飾演魁隆（Thanos）養女嘉魔娜（Gamora）（素兒莎丹娜Zoe Saldana飾）亦同時失蹤了。

導演羅素兄弟對於嘉魔娜到底是生是死的這個問題，他們當時的回答是相當曖昧。（《銀河守護隊2》劇照）

2014年的嘉魔娜到底有冇化灰？

一直以來，不少粉絲都好奇，嘉魔娜到底是生是死？她有沒有跟魁隆的軍隊一樣化灰？觀眾都好奇，到底2014 年那個嘉魔娜算不算是魁隆軍隊的一份子。而導演羅素兄弟之前對於這個疑問，都是以迴避的態度去回答，他們曾經解畫說嘉魔娜的生死，取決於鐵甲奇俠當時的願望，要知道Tony當時是想魁隆的軍隊消失？所有壞人化灰？抑或是完全消滅所有魁隆帶來的人？問題更牽涉到嘉魔娜是正是邪，是否復仇者駒聯盟的敵人？於是，大家一直都不太清楚嘉魔娜的去向。

日前在聖地牙哥動漫展，兩大編劇 Christopher Markus 和 Stephen McFeely 終於正面回答了嘉魔娜是生是死的問題。（GettyImages）

最近，《復仇者聯盟4》兩大編劇 Christopher Markus 和 Stephen McFeely 終於正面回答了這個問題。他們在聖地牙哥動漫展（SDCC）解畫了，原來銀河守護隊的嘉魔娜只是逃脫了，並沒有死掉。她的故事將會在《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3.）再度回歸。

嘉魔娜原來是逃跑了，並沒有隨魁隆的軍隊化灰。（《銀河守護隊2》劇照）

不過如果2014年的嘉魔娜還活着，她已經不會是大家從前熟悉的嘉魔娜，14年的她沒有加入銀河守護隊3，對這個團隊的情感和回憶都會截然不同，她甚至不會對星爵有感覺，或許星爵到時就要設法把她追回來？更未知會否會有情敵出現？相信粉絲都會很期待，導演James Gunn如何把這位嘉魔娜寫進新一集的故事中以及她與星爵及其他銀河守護隊成員會再擦出甚麼火花吧！