史上首部勇奪康城影展金棕櫚大獎的韓國電影《上流寄生族》，再下一城橫掃奧斯卡最佳導演及最佳電影等四大獎項，大破奧斯卡歷史。 口碑票房皆收，不少影迷都大讚電影有深度，不過有網民就話看戲的同時，竟然會不斷想起飾演「富爸媽」的李善均以及曹汝貞的「真面目」，到底所指的是甚麼呢？

《上流寄生族》以貧富懸殊等社會問題作為主軸，講述下等人發上流夢，由宋康昊飾演的窮爸爸說：「窮就要忍，乜都唔使諗！」。（劇照）

《上流寄生族》以貧富懸殊等社會問題作為主軸，講述下等人發上流夢，由宋康昊飾演的窮爸爸說：「窮就要忍，乜都唔使諗！」，難道就意味着窮家庭一定要向命運低頭？而由李善均演的富爸爸就說：「我最憎人踩過界！」這便代表着有錢人的精英主義？故事以這上下流兩類人的性格引發的衝突矛盾，發展出一連串意想不到的黑色事件。

更多《上流寄生族》精彩畫面：

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曹汝貞在《上流寄生族》飾演富家庭的媽媽，性格單純思想簡單。（劇照）

不少已入場的影迷都大讚電影意味深遠，故事節奏和內容都能把觀眾帶入戲。不過，有網民就指看着富爸和富媽的時候，會不其然想起他們以前的演出，甚至現實中的靚聲，感覺相當搞笑！

在《上流寄生族》飾演富豪的李善均，被譽為聲線最性感的男演員。（劇照）

李善均被譽為聲線最性感的男演員

事關飾演富豪的李善均，現實中擁有一把迷人的聲音，更被譽為聲線最性感的男演員，他曾在劇集中《Pasta》飾演崔賢旭，在劇中流利又動聽地說出客人的order，已經突出到有藝人和粉絲都爭相模仿。李善均靚聲的程度，是即使他不出面，很多人只要一聽到他那性感的聲線，已經會認得就是他本人。有影迷看《上流寄生族》時，同樣也是被他那聲線深深吸引着，同時回想起他從前的作品。

留意片段（１：３５）：

「富媽」曹汝貞拍過全裸戲

而被封為「情慾天后」的曹汝貞，這次在《上流寄生族》飾演富媽媽，但這絕對沒有埋沒她的好身段，一場與富爸爸親密的戲份，已隱約展露出她傲人又豐滿的身材。而其實現年38歲的曹汝貞，早在1997年便出道，多年來演過不少作品，當中尤其令大家深刻的就要數2010年的《方子傳》，曹汝貞在戲中飾演角色「春香」，有不少大膽裸露鏡頭，尺度非常大！

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曾與宋承憲拍激烈床戲

當年拍《方子傳》甚至讓曹汝貞終於不再在娛圈浮沉，半紅不紫的狀態，接下更多有潛力的角色。2014年，在電影《人間中毒》中，與宋承憲飾演兩夫妻，戲中也不乏讓觀眾看得血脈沸騰的激烈床戲。宋承憲在戲中大方騷出誘人身材，床戰兩女，包括演正印老婆的曹汝貞以及飾演他下屬妻子的林智妍。

曹汝貞在戲中是一個控制慾超強的太太，連床戲都要戴上墨鏡，床戲演到高潮時，還隔著棉被，打宋承憲緊實的屁股：「天啊！老公你好厲害，真是越幹越好了！」而宋承憲其實是首次在電影中上演全裸床戲，他與有夫之婦、有「韓版湯唯」之稱的林智妍，也有大量激烈床戲、「車震」等情節，實在是看得大家都心跳加速。