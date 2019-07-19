【掃毒2】林嘉欣零負評男女通吃　難忘《男人四十》驚艷演出

近日上映的《掃毒2：天地對決》無疑是一部硬邦邦的男人戲，三大男主角劉德華、古天樂與苗僑偉大鬥法固然精彩，而女主角林嘉欣的戲份，正好給觀眾一點調劑。 說起林嘉欣，觀眾都覺得她是甜美的代名詞，其實她在演藝路上一直嘗試挑戰不同角色，在可愛美麗的軀殼下，將更多不同面貌展示給觀眾。

林嘉欣在《掃毒2》飾演劉德華妻子，戲份不算多但起調劑作用。（《掃毒2：天地對決》劇照）

90年代中在台灣以歌手身分出道的林嘉欣，事業發展不如理想，加上遭恩師張洪量連番封殺，輾轉之下回港發展，並在爾冬陞穿針引線下，簽約星皓公司獲力捧，一年內連拍3部片，包括《男人四十》、《戀愛行星》及《異度空間》。其中在《男人四十》飾演反叛女學生，與張學友飾演的中文老師發展師生戀，不慍不火的演出大獲好評，分別於香港電影金像獎及台灣金馬獎，連奪最佳新演員及最佳女配角。

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隨後林嘉欣更創下紀錄，連續4年獲提名金像獎最佳女主角，包括2003年《異度空間》、2004年《戀之風景》、2005年《救命》以及2006年《怪物》，到2009年及2016年分別憑《親密》及《暗色天堂》再度提名影后，雖然至今仍未掄元，但在影迷中目中，林嘉欣所欠的不是實力，而是運氣。

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之後數年林嘉欣因結婚產子而大幅減產，復出後於2015年憑《百日告別》拿下金馬獎最佳女主角，她在寶島曾發展不如意，這個影后寶座對她來說可別有一番意義，而她亦是金馬獎史上創下大滿貫第一人──奪得最佳新演員、女配角及女主角獎。

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出道二十幾年，林嘉欣幾乎是零負評，偶有負面新聞纏身，但她為人低調，沒有借新聞版面來搶人氣，反而更受觀眾歡迎，加上天生一副甜到漏的樣子，深得男、女觀眾喜愛，相信他朝一日，定可登上香港影后寶座。