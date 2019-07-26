【獅子王】現實世界惡唔出？　經常成狩獵目標夫婦屍首後深吻曬命

迪士尼人氣動畫《獅子王》（The Lion King）今日正式在香港上映，年幼的辛巴由預告開始已被大讚十分可愛，沒有令一眾小朋友和觀眾失望。戲中3隻獅子木法沙、辛巴和刀疤各自有不同的結局，獅子雖一向被譽為萬獸之王，是兇猛的代表，在現實之中遇上人類，竟成為弱肉強食世界的弱者，而且仲延續到下一代。

加拿大夫婦Carolyn在獅子屍體後，滿面笑容拍下紀念照。（Facebook圖片）

炫耀獵獅行為

早前一對加拿大夫婦Darren Carter和太太Carolyn參加了由旅行社Legelela Safaris舉辦的「狩獵活動」，特意去到南非觀光，兩人用槍射殺兩頭獅子，其後更走到獅子屍體的背後拍下紀念照，兩人深情擁吻，該張照片更被公司上傳到Facebook宣傳，照片曝光後，大批網民即時炮轟公司和這對夫婦十分殘忍，就似是殺人犯狠下殺手後，更要拍下紀念照來炫耀，行為簡直變態，專頁立即刪走圖片，而專頁亦已註銷。

加拿大夫婦參加旅行社「狩獵活動」，將獅子射殺後拍照留念。（Facebook圖片）

獅皮做紀念品

據知在非洲原來有不少旅行社都會舉辦類似活動來吸引客人，不過這些動物都不是野生而是由業者圈養，以Legelela Safaris為例，不同動物有不同的收費，長頸鹿收費約2.3萬港元、斑馬收費為約1.9萬港元等等，遊客更可在參與「狩獵活動」後，將部分獵物的皮膚、頭顱當作戰利品帶回去家紀念。

數年前一位美國牙醫聘請專業獵人，射殺明星獅子Cecil。（視覺中國）

真獅子王Cecil誤墮「陷阱」

除此之外，2015年非洲萬基國家公園（Hwange National Park）的明星獅子Cecil因為擁有一頭深黑毛令不少遊客特意去看牠，不過一位美國牙醫Walter James Palmer花費USD$5萬（約HKD$39萬）來聘請當地專業獵人，引牠離開禁獵區後以箭和手槍擊斃將其射殺，在牠死後更將獅皮剝下而牠的頭顱則不知所蹤，整個手段極為兇殘。

兩年後，Cecil的兒子Xanda同樣在爸爸被獵殺的附近地方被擊斃，雖然在國家公園中的動物能受到保護，禁止任何狩獵活動，不過經確認後得知6歲以上Xanda是在公園範圍外死去。根據當地法例，6歲以上的獅子已屬可被獵殺的年齡，由此Richard Cooke屬合法狩獵，最終沒有任何定罪，判決令人髮指。

+ 5 + 4 + 3