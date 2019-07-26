【獅子王】彭彭可以幾個月唔飲水　斑鬣狗完美呈現「食人唔𦧲骨」

迪士尼人氣動畫《獅子王》真人版於25日上映，除了戲中主角辛巴受歡迎之外，其實一眾配角受歡迎的程度都不低，尤其是以《Hakuna Matata》大熱歌曲廣為人知的丁滿和彭彭，至於他們的原型究竟是甚麼動物呢？

疣豬嘴角長有獠牙，一般用於自我保護。（《獅子王》劇照）

彭彭（Pumbaa）

肥豬仔彭彭在戲中跟丁滿一起搞笑，陪住辛巴走過人生之中最低谷的時候，見證以及陪伴著牠成長，3人是最好的朋友。

其實彭彭的原型非洲疣豬，因為面上長有疣而有獲得此名，主要生長在非洲大草原、熱帶雨林和沙漠等等，牠非常耐熱，是世界上唯一能在數月沒有水的情況下，依舊仍能存活的豬。

劇中彭彭發飆時幫了辛巴大忙！（《獅子王》劇照）

非洲疣豬是高度群居的動物，牠們善於挖洞基本上都是穴居，一來可以避開獵食者，又能阻擋太陽暴曬。其實疣豬非常聰明，回家時會以倒退方式進入洞穴，以防有獵食者尾隨。早晨外出時則會以最快的速度衝出門口，高速避開埋伏在洞外的猛獸。還有疣豬天敵是獅子，不過據知當牠們發惡時，獵豹都不是牠們的對手，所以在電影最關鍵一刻，彭彭幫了辛巴不少啊！

沙祖在《獅子王》中是木法沙和辛巴的忠臣。（《獅子王》劇照）

沙祖（Zazu）

《獅子王》中的兩代忠臣沙祖原型是黃嘴犀鳥，特徵當時是牠黃色的長喙，雖然擁有一張大嘴巴，不過因為舌頭過短的關係，吃不到鳥嘴尖端的食物，每次都需要仰頭吞食。另外大部分犀鳥從不飲水，只靠從食物中獲取水分。

斑鬣狗可以「食人唔𦧲骨」！（《獅子王》劇照）

刀疤夥伴斑鬣狗

《獅子王》中的反派除了有刀疤（Scar）外，當然少不了牠的合作夥伴斑鬣狗，牠們可以發出11種中不同意義的聲音，抗壓性很低且非常神經質，牠們在非洲文化中被視為邪惡的象徵，相信這也是將他們設定為反派的主因。

斑鬣狗是世界上唯一一種會吃骨頭的動物，完全印證了「食人唔𦧲骨」這句話，牠們擁有強壯的牙齒及胃酸，特殊的體質令他們就算食下多種病毒也不會被感染，而且他們也如戲中所講一樣「斑鬣狗的胃是怎麼都填不飽的！」相信牠們是唯一能夠跟獅子抗衡的動物。

狐獴的會殺死不是自己後代的小孩，以確保自己的後代能順利成長。（《獅子王》劇照）

丁滿（Timon）

最後同樣是辛巴和彭彭死黨的丁滿因為原型十分可愛所以大受歡迎，狐獴本來小小一隻加上可愛的模樣已經令人非常疼愛，牠自帶的「黑眼圈」其實非常有用！這是用來避開刺眼的陽光和獵食者、小小的耳朵防止進砂，而最顯眼的長尾巴則是用來幫助他們站得直挺。除了斑鬣狗食下多種病毒都不會被感染外，狐獴同樣不怕蠍子和毒蛇的毒液！

想近距離接觸狐獴嗎？（meerkatfriends IG圖片）

狐獴是群居動物，不過別看牠們外貌可愛就放下介心，牠們尖利的小爪子其實很具攻擊性，難以當成寵物飼養。不過要是真的很想近距離接觸可愛的狐獴還是有機會的，韓國弘大有一間狐獴咖啡店「Meerkat Friends」就能帶給你全新的經歷。據去過的網民分享，咖啡店有人流限制，每組客人只能「玩」10分鐘，隨後便要再排隊。

而在接觸狐獴之前店員會先幫你的雙手消毒，再會給你一張毯子，而且狐獴很調皮很喜歡鑽洞，一定要把腳遮起來，以免牠鑽進褲口或是脫下你的襪子，加上牠們會在客人身上爬來爬去，口袋也不要放東西，否則牠們一定會掏出來。另外店內還有小袋鼠、小灰白狐狸和浣熊等等，非常吸引旅客潮聖。

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