【復仇者聯盟4】點解得Ironman有葬禮黑寡婦冇份？劇組強調非偏心

電影《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame） 全球勁收27.93億美元，順利登上全球影史票房冠軍，片中許多劇情安排引發討論，其中一部分就是鐵甲奇俠東尼史達、黑寡婦娜塔莎同為犧牲者，但為何只有東尼舉辦葬禮，娜塔莎卻沒有呢？《復4》編劇也提出了他們的考慮。

劇情回顧：為了得到靈魂寶石黑寡婦與鷹眼兩個只能活一個，前者最終犧牲▼

據紐約時報指出，Christopher Markus及Stephen McFeely首度對外提及此事，Markus表示：「因為東尼一直是個公眾人物，而她是隱身在其後的間諜，如果幫這個角色辦一場葬禮，對她的角色來說不一定適用，我認為最大的問題應該是索爾在碼頭所提出的『我們有無限寶石，為何不把她帶回來？』」McFeely則回應：「無限寶石是不一樣的，你們如果把她帶回來，就會失去石頭。」

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另外導演羅素兄弟之一的Joe Russo也在受訪時提及此事，他認為《黑寡婦》還有自己的獨立電影，明年雖是以前傳方式呈現，但她還有一部電影的空間，至於東尼史達是真的離開了，劇組才會幫他安排一段「閉幕式」。

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