《黑寡婦》打戲拍到施嘉莉祖安遜嗌救命　將解《復4》犧牲之謎

《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）全球影史票房已經大破紀錄，奪得全球影史冠軍，在片中飾演「黑寡婦」娜塔莎（Natasha Romanoff）一角的施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）也在出演該角9年後正式結束主要戲份，明年推出的《黑寡婦》（Black Widow）將以前傳故事為主，設定在《美國隊長：英雄內戰》（Captain America: Civil War）之後，《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers: Infinity War）之前所發生的故事。

接受「Screen Rant」訪問時，在片中飾演的反派「模仿大師」的男星大衛哈伯（David Harbour）表示，黑寡婦在《復4》選擇犧牲之後，她片中最有趣的部分就是「你有辦法知道她為何會做出這決定，她如何做出這個選擇」，亦表示「黑寡婦」這部電影將會是娜塔莎一角結束的完美方式：「等到故事結束後，最好的地方在於你重新觀看先前的電影，會有更多的想法」，也表示這部電影一定會讓黑寡婦這個角色的影迷非常喜愛。

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施嘉莉祖安遜則表示她為《黑寡婦》積極準備了不少動作訓練，讓她叫苦連天。她也證實該片的近身動作戲可說是她參與Marvel電影有史以來最辛苦的一次，也就是說更勝《美國隊長2》等片，「這部電影裡面有非常多的打鬥戲，超過我之前參與過的任何漫威電影，也會很殘忍，因為這部電影會更偏於現實，所有動作戲都會很現實，有很多的肉搏近身戰，讓我很痛苦。」

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